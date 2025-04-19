Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

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Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли приграничные позиции. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения и подчеркнуло готовность к совместному расследованию вооруженных инцидентов.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля, как и днем ранее, Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения вооруженных сил Армении обстреливали позиции азербайджанской армии. Минобороны Армении назвало не соответствующей действительности эту информацию.

14 апреля Ереван заявил, что здание дома культуры в приграничном селе Хнацах повреждено в результате стрельбы с азербайджанской стороны. Азербайджанские военные "никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам", возразило Минобороны Азербайджано и заявило, что "противник пытается сформировать у международного сообщества ложное представление", а сам совершает "провокации", регулярно обстреливая позиции азербайджанской армии.

Подразделения вооруженных сил Армении вечером 18 апреля обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Сообщение Азербайджана об обстрелах "не соответствует действительности", заявило в своем телеграм-канале Минобороны Армении. Ведомство подчеркнуло, что власти Армении предложили Баку создать совместный механизм для расследования информации о случаях нарушения режима прекращения огня.

"Однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на данное предложение. Министерство обороны Республики Армения подтверждает, что, в соответствии с позицией аппарата премьер-министра РА, готово расследовать факты, подтверждающие заявление МО Азербайджана, при их передаче армянской стороне", - отмечается в публикации.

Взаимные обвинения в обстрелах звучат на фоне обсуждения мирного договора

Напомним, 31 марта Минобороны Армении сообщило о повреждении жилого дома в селе Хнацах в результате стрельбы с азербайджанской стороны. Минобороны Азербайджана назвало это сообщение дезинформацией и в свою очередь заявило об обстреле позиций со стороны Армении.

Ранее, с 16 по 21 марта, Азербайджан ежедневно заявлял об обстрелах армянскими военными приграничных позиций. Армения отвергла все обвинения.

Заявления об эскалации вооруженного конфликта участились на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта дипломаты обеих стран объявили, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными, и готов к подписанию соглашения. 20 марта премьер-министр Армении заявил, что предложил президенту Азербайджана начать консультации для подписания мирного договора.

В июне 2024 года, комментируя серию инцидентов на границе, бакинские аналитики указали, что заявления об обстрелах связаны с напряженной внутриполитической ситуацией в Армении. "Реваншисты и пророссийские силы все еще присутствуют в армии и других госструктурах, они могут провоцировать пограничные инциденты, чтобы сорвать мирный процесс", - сказал, в частности, глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов.

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