Аналитики в Баку связали инциденты на границе с внутриполитической ситуацией в Армении

18 июня 2024, 02:30

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Обстрелы позиций азербайджанских военных в Нахичеванской автономной республике связаны с напряженной внутриполитической ситуацией в Армении, где проходят протесты против политики Никола Пашиняна, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня Минобороны Азербайджана дважды обвинило Армению в обстрелах армейских позиций в Нахичеванской автономной республике с территории Армении. Военное ведомство Армении отвергло оба обвинения. 14 июня Минобороны Азербайджана вновь сообщило, что армянские военные обстреляли армейский позиции в Нахичеванской республике.

Возобновление перестрелок на границе с Нахичеванской автономной республикой связано с внутриполитической ситуацией в Армении, заявил 17 июня корреспонденту «Кавказского узла» глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов.

«Правительство Никола Пашиняна после начала делимитации на северо-восточной части границе и возвращения четырех сел Азербайджана столкнулось с сопротивлением оппозиционных сил, которые придерживаются реваншистских позиций в отношении Азербайджана. Это совпадает и с интересами России, которая не хочет утрачивать господствующее влияние на процесс урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Реваншисты и пророссийские силы все еще присутствуют в армии и других госструктурах, они могут провоцировать пограничные инциденты, чтобы сорвать мирный процесс», - сказал Абилов.

9 июня лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту провести внеочередное заседание по этому вопросу. Совет парламента отклонил ходатайство о срочном внеочередном заседании, спикер Нацсобрания назначил обсуждение проекта послания об отставке правительства на 17 июня. Депутаты от правящей партии не пришли на заседание парламента, парламентской оппозиции не удалось обеспечить кворум по обсуждению призыва оппозиции к отставке Пашиняна.

На вопрос, почему обострение произошло именно в Нахичеванской автономной республике, Абилов ответил, что следующим потенциальным направлением делимитации является именно этот участок границы. «Здесь проблемным местом является азербайджанский эксклав Кярки [...]. Армянская сторона не хочет возвращать это село, через которое проходит стратегически важная дороги из Еревана на восток страны. Кроме того, к НАР проходит Зангезурский коридор. Эскалация в этом направлении может сорвать не только процесс делимитации, но и разблокирование транспортных коммуникаций»,- сказал Абилов.

Однако, на его взгляд, до возобновления масштабных военных действий дело вряд ли дойдет. «Военное превосходство Азербайджана многократное. И те, кто в Армении стоят за эскалацией, понимают это. Сил для реванша у них нет. Однако сорвать мирный процесс или, по крайней мере, отодвинуть его на более отдаленную перспективу они путем мелких инцидентов могут. Ибо когда стреляют на границе, очень сложно договариваться на переговорах»,- сказал Абилов.

Член Азербайджанского национального комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы также считает «маловероятной новые крупные боестолкновения».

У Армении нет ресурсов, чтобы противостоять Азербайджану, и дальше отдельных провокаций она вряд ли пойдет.

«Азербайджану это ни к чему, потому что Баку решил практически все вопросы с восстановлением своей целостности и даже вернул недавно мирным путем четыре села. С другой стороны, Азербайджану новая война в преддверии климатической конференции COP29 не нужна, потому что может вызвать сильное международное давление на Баку, поставить мероприятие под угрозу срыва. С другой стороны, у Армении нет ресурсов, чтобы противостоять Азербайджану, и дальше отдельных провокаций она вряд ли пойдет. По всей вероятности, Баку будет на данном этапе пропорционально отвечать и не использовать провокации противника для ассиметричных ударов», - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

Руководство Армении идет на обострение ситуации на границе, чтобы саботировать дальнейшее развитие мирного процесса, считает обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель.

«Необходимость возвращения четырех сел была очевидной, Ереван не мог сорвать этот процесс. Однако это привело к перманентным протестам в Армении, вызвало недовольство властью. Вероятно, чтобы сбить протестную волну, Ереван будет всячески стараться отложить процесс возвращения трех азербайджанских эксклавов, в которых расположены четыре села. Одно из них, кстати, Кярки в Нахичеванской автономной республике, ситуации на границе с которой обострилось», - сказал Тюркель.

На его взгляд, Пашинян привержен своей тактике «шаг вперед, два шага назад». «Пашинян под давлением реалий и обстоятельств предпринимает шаги в направлении мира с Азербайджаном. Но сталкиваясь с внутренним давлением в Армении потом отступает. В армянском обществе сильные реваншистские настроения и он опасается, что непопулярные шаги по достижению мира с Азербайджаном приведут к расколу в политических элитах, армиях, полиции. Нынешняя эскалация на границе с НАР, видимо, вызвана стремлением Пашиняна «притормозить» мирный процесс. Очевидно, уверенности Еревану придают и недавние договоренности с США о переводе двусторонних отношений в плоскость стратегического партнерства», - продолжил эксперт.

Армянская сторона как бы создает напряженность, но в то же время стремится не причинять ущерба, не вызывать непропорционального ответа Баку.

В то же время, продолжил он, в Армении понимают, что обострение ситуации на границе может вызвать жесткий ответ Азербайджана. «Видимо, поэтому инциденты носят незначительный характер. Стрельба ведется из легкого стрелкового оружия. Армянская сторона как бы создает напряженность, но в то же время стремится не причинять ущерба, не вызывать непропорционального ответа Баку. Для Армении сейчас главное - замедлить или отложить процесс делимитации, чтобы дальше не идти на не популярные меры», - сказал Тюркель.

Однако, продолжил он, Еревану не удастся уйти от мирного соглашения с Баку. «Как бы Армения не улучшала отношений с Западом, она в сложившихся геополитических реалиях не может быть важнее для него, чем Азербайджан. Баку поставляет Европе значительные объемы углеводородов. Через Азербайджан проходят важные транспортные коммуникации из Азии в Европу. При этом Азербайджан принимает идею завершения конфликта на основе взаимного признания территориальной целостности и с этой точки зрения у международного сообщества претензий к Азербайджану нет. Как бы Армения не уклонялась, не откладывала делимитацию границу и подписание мирного договора, от этого ей в ближайшей перспективе никуда не деться», - сказал Тюркель.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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