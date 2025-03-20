Пашинян предложил Алиеву начать консультации для подписания мирного договора

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного договора между странами.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию.

К декабрю 2024 года Армения и Азербайджан согласовали преамбулу, а также 15 из 17 статей проекта мирного договора. Несогласованными оставались пункты относительно воздержания сторон от международных исков друг к другу и отказа от размещения представителей третьих стран на границе.

"Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания. Предлагаю президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию согласованного проекта мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", - написал сегодня премьер-министра Армении Пашинян в своем Telegram-канале.

Отметим, что предложение Пашиняна появилось на фоне участившихся сообщений об инцидентах на границе. Только за последние сутки Минобороны Азербайджана трижды обвинило Армению в обстрелах. Ереван отверг все обвинения.

Беженцы из Нагорного Карабаха ранее раскритиковали Пашиняна за проект договора о мире с Азербайджаном. Положения проекта мирного договора не учитывают интересы карабахских армян и не гарантируют реального достижения мира в регионе, заявили они.

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