Минобороны Азербайджана вновь заявило об обстрелах на границе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Позиции вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу со стороны Армении, заявило военное ведомство в Баку. Это третье сообщение об обстрелах за сутки. Ереван отверг эти обвинения.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 19 марта Минобороны Азербайджана сообщило о втором за сутки обстреле на границе. Как утверждает ведомство, армянские военные вели огонь из стрелкового оружия по позициям около 14.15 по местному времени.

Подразделения азербайджанской армии подверглись обстрелу с Кешишкендского направления, сообщило Минобороны Азербайджана в 8.34 сегодня, 20 марта. По сведениям ведомства, огонь из стрелкового оружия велся 19 марта с 19:00 до 19:10 с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Арпа.

Ереван отвергает эти обвинения. "Сообщение МО Азербайджана о том, что 19 марта в период с 19:00 до 19:10 подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части приграничной зоны, не соответствует действительности", - заявило в ответ военное ведомство в Ереване в 8.45.

Отметим, с 16 марта Минобороны Азербайджана ежедневно заявляло об обстрелах приграничных позиций с территории Армении. Минобороны Армении отвергло все обвинения.

13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России