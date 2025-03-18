Ереван отверг обвинения Баку в обстрелах

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Подразделения вооруженных сил Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии, заявило военное ведомство в Баку. Эта информация не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 марта Баку и Ереван обменялись претензиями из-за ситуации на границе.

По данным азербайджанских военных, начиная с 22:15 17 марта до 00:20 18 марта подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Арпа Кешишкендского района, населенного пункта Сайбалы Гаракильсинского района (армянское название Сарнакунк) и населенного пункта Ваган Чамбаракского района периодически обстреливали позиции ВС Азербайджана из стрелкового оружия.

Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что с 22:15 17 марта до 00:20 18 марта подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на восточном и юго-восточном участках приграничной зоны, не соответствует действительности, говорится в релизе, распространенном Минобороны Армении.

"Напомним, что аппарат премьер-министр республики Армения предложил создать совместный механизм между Арменией и Азербайджаном для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации о них, однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что МО Армении "готово расследовать факты, подтверждающие сообщение министерства обороны Азербайджана, в случае их передачи РА".

Отметим, что 13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию.

К декабрю 2024 года Армения и Азербайджан согласовали преамбулу, а также 15 из 17 статей проекта мирного договора. Несогласованными оставались пункты относительно воздержания сторон от международных исков друг к другу и отказа от размещения представителей третьих стран на границе.

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