Баку и Ереван обменялись претензиями из-за ситуации на границе

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Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах своих позиций, военное ведомство Армении в ответ заявило, что азербайджанские коллеги распространяют сведения, не соответствующие действительности.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сообщило днем 17 марта, что приграничные позиции подверглись обстрелам с территории Армении. В тот же день Минобороны Армении назвало эту информацию несоответствующей действительности.

Министерство обороны Азербайджана сообщило вечером 17 марта об очередном обстреле позиций со стороны вооруженных сил Армении. По данным ведомства, обстрел велся с перерывами из стрелкового оружия с 17.25 до 21.45 по местному времени (с 16.25 до 20.45 мск) с позиций в направлении "населенных пунктов Сайбалы Гаракильсинского района, Ваган Чемберекского района и Истису Басаркечярского района" (села Сарнакунк Сюникской области Армении, села Ваган Гегаркуникской области Армении и села Истису Гегаркуникской области.

На сообщение Минобороны Азербайджана отреагировало военное ведомство Армении. На своем сайте оно отметило, что МО Азербайджана распространило сведения, не соответствующие действительности.

"Напомним, что аппарат премьер-министр республики Армения предложил создать совместный механизм между Арменией и Азербайджаном для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации о них, однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что МО Армении "готово расследовать факты, подтверждающие сообщение министерства обороны Азербайджана, в случае их передачи РА".

13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию.

К декабрю 2024 года Армения и Азербайджан согласовали преамбулу, а также 15 из 17 статей проекта мирного договора. Несогласованными оставались пункты относительно воздержания сторон от международных исков друг к другу и отказа от размещения представителей третьих стран на границе.

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