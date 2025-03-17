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17:30, 17 марта 2025

Ереван отверг обвинения Баку в обстрелах на границе

Граница Азербайджана и Армении. Фото: Golden. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны Армении назвало не соответствующей действительности информацию азербайджанской стороны об обстрелах приграничных территорий. 

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сообщило сегодня, что приграничные позиции подверглись обстрелам с территории Армении.

Сообщение Минобороны Азербайджана не соответствует действительности, заявило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны Армении.

"Напомним, что аппарат премьер-министра Республики Армения предложил создать совместный механизм между Арменией и Азербайджаном для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации о них, однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение", - говорится в публикации.

Отметим, 16 марта Минобороны Азербайджана дважды сообщало о том, что приграничные позиции в Лачинском районе были обстреляны с территории Армении. Минобороны Армении в обоих случаях отвергло обвинения.

13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию.

К декабрю 2024 года Армения и Азербайджан согласовали преамбулу, а также 15 из 17 статей проекта мирного договора. Несогласованными оставались пункты относительно воздержания сторон от международных исков друг к другу и отказа от размещения представителей третьих стран на границе.

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Автор: "Кавказский узел"

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