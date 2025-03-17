Ереван отверг обвинения Баку в обстрелах на границе

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Минобороны Армении назвало не соответствующей действительности информацию азербайджанской стороны об обстрелах приграничных территорий.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сообщило сегодня, что приграничные позиции подверглись обстрелам с территории Армении.

Сообщение Минобороны Азербайджана не соответствует действительности, заявило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны Армении.

"Напомним, что аппарат премьер-министра Республики Армения предложил создать совместный механизм между Арменией и Азербайджаном для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации о них, однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение", - говорится в публикации.

Отметим, 16 марта Минобороны Азербайджана дважды сообщало о том, что приграничные позиции в Лачинском районе были обстреляны с территории Армении. Минобороны Армении в обоих случаях отвергло обвинения.

13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию.

К декабрю 2024 года Армения и Азербайджан согласовали преамбулу, а также 15 из 17 статей проекта мирного договора. Несогласованными оставались пункты относительно воздержания сторон от международных исков друг к другу и отказа от размещения представителей третьих стран на границе.

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