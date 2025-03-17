Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстрелах приграничных территорий.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта Минобороны Азербайджана дважды сообщало о том, что приграничные позиции в Лачинском районе были обстреляны с территории Армении. Минобороны Армении в обоих случаях отвергло обвинения.

Азербайджанские позиции подвергались обстрелам с территории Армении сегодня с 01.25 (00.25 мск) до 12.55 (11.55 мск), сообщило Минобороны Азербайджана. "Подразделения вооруженных сил Армении с перерывами обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии", - говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Армении, по состоянию на 15.29 мск, не прокомментировало в своем телеграм-канале заявление азербайджанской стороны.

Напомним, 13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию.

К декабрю 2024 года Армения и Азербайджан согласовали преамбулу, а также 15 из 17 статей проекта мирного договора. Несогласованными оставались пункты относительно воздержания сторон от международных исков друг к другу и отказа от размещения представителей третьих стран на границе.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.