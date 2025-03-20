RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:46, 20 марта 2025

Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны Азербайджана во второй раз за сутки обвинило армянских военных в обстрелах близ границы. Ереван назвал это сообщение дезинформацией. 

Как писал "Кавказский узел", с 16 марта Минобороны Азербайджана ежедневно заявляло об обстрелах приграничных позиций с территории Армении. Минобороны Армении отвергло все обвинения.

13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию.

Сообщение об обстреле позиций азербайджанских военных Минобороны распространило вечером 19 марта. Как утверждает ведомство, армянские военные вели огонь из стрелкового оружия по этим позициям около 14.15 по местному времени. 

"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии", - говорится в публикации на сайте азербайджанского военного ведомства. 

Минобороны Армении отреагировало на это сообщение, назвав его дезинформацией. В восточной части приграничной зоны армянские военные огонь по позициям Азербайджана не открывали, следует из сообщения на сайте министерства. 

Армянская сторона вновь напомнила, что Азербайджан не отреагировал на предложение о создании совместного механизма для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и не передал Еревану никаких доказательств его нарушений армянскими военными.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
09:25, 19 марта 2025
Азербайджан обвинил армянских военных в обстрелах на границе
Федеральный дворец, Берн, Швейцария. Фото: Peter Mosimann. https://ru.wikipedia.org/
23:59, 18 марта 2025
Совет кантонов Швейцарии одобрил резолюцию по Карабаху
Военный на границе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
09:35, 18 марта 2025
Ереван отверг обвинения Баку в обстрелах
Граница. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
04:48, 18 марта 2025
Баку и Ереван обменялись претензиями из-за ситуации на границе
Граница Азербайджана и Армении. Фото: Golden. https://ru.wikipedia.org/
17:30, 17 марта 2025
Ереван отверг обвинения Баку в обстрелах на границе
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:47, 15 марта 2025
Ветер с Апшерона
2
Провокаторский жанр журналистики
Фото
12:42, 12 марта 2025
Ветер с Апшерона
Показания свидетелей-армян обеспечили Варданяну пожизненное
Фото
15:39, 11 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Глубинная причина народного гнева против телеканализации
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
16:08, 19 марта 2025
Ветер с Апшерона
1
Турция наш брат родной, но Эрдоган не прав. Или?
Фото
15:13, 18 марта 2025
Ветер с Апшерона
Обвиняемые обвиняют Ереван
Фото
09:26, 17 марта 2025
Ветер с Апшерона
2
Мир с Арменией: мнения двух сторон
Фото
10:47, 15 марта 2025
Ветер с Апшерона
2
Провокаторский жанр журналистики
Фото
12:42, 12 марта 2025
Ветер с Апшерона
Показания свидетелей-армян обеспечили Варданяну пожизненное
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Погибший пеликан. Фото: Каспийский Природоохранный Центр ccc05.ru
19 марта 2025, 18:01
Биологи раскритиковали версию Минприроды о гибели пеликанов в Дагестане

Участники акции протеста. 19 марта 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/872490.html
19 марта 2025, 12:37
Жильцы общежития в Ереване потребовали переселения

Атака дронов в станице Кавказская на Кубани. 19 марта 2025 г. Скриншот видео: 24krasnodar.ru
19 марта 2025, 11:26
Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась

Пожар в Хрюгском лесу. Фото: МЧС России
19 марта 2025, 10:05
Потушено открытое горение в Хрюгском лесу

Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополе #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополе #shorts #полиция #новости
В Нальчике почтили память жертв депортации
В Нальчике почтили память жертв депортации
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Показать больше