Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении

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Минобороны Азербайджана во второй раз за сутки обвинило армянских военных в обстрелах близ границы. Ереван назвал это сообщение дезинформацией.

Как писал "Кавказский узел", с 16 марта Минобороны Азербайджана ежедневно заявляло об обстрелах приграничных позиций с территории Армении. Минобороны Армении отвергло все обвинения.

13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию.

Сообщение об обстреле позиций азербайджанских военных Минобороны распространило вечером 19 марта. Как утверждает ведомство, армянские военные вели огонь из стрелкового оружия по этим позициям около 14.15 по местному времени.

"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии", - говорится в публикации на сайте азербайджанского военного ведомства.

Минобороны Армении отреагировало на это сообщение, назвав его дезинформацией. В восточной части приграничной зоны армянские военные огонь по позициям Азербайджана не открывали, следует из сообщения на сайте министерства.

Армянская сторона вновь напомнила, что Азербайджан не отреагировал на предложение о создании совместного механизма для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и не передал Еревану никаких доказательств его нарушений армянскими военными.

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