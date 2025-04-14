Баку отверг обвинения в обстреле армянского села

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Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщение армянской стороны о стрельбе азербайджанских военных по селу Хнацах.

Как писал "Кавказский узел", здание дома культуры в селе Хнацах Сюникской области повреждено в результате стрельбы, которую вели вечером 13 апреля азербайджанские военные, сообщило сегодня Минобороны Армении.

31 марта Минобороны Армении сообщило о повреждении жилого дома в селе Хнацах в результате стрельбы с азербайджанской стороны. Минобороны Азербайджана назвало это сообщение дезинформацией и в свою очередь заявило об обстреле позиций со стороны Армении.

Минобороны Армении "распространило дезинформацию", заявило сегодня Минобороны Азербайджана. "Подразделения азербайджанской армии не открывали огонь в указанном направлении… Заявляем, что подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам. Наша армия принимает адекватные меры только в ответ на провокации вооруженных сил Армении, подвергающих обстрелу наши позиции", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Такими сообщениями "противник пытается сформировать у международного сообщества ложное представление", отмечается в сообщении. "И стремится скрыть свои провокации, которые совершает за последние дни, регулярно подвергая позиции азербайджанской армии обстрелам", - заявило ведомство

Напомним, 12 апреля, как и днем ранее, Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения вооруженных сил Армении обстреливали позиции азербайджанской армии. Минобороны Армении назвало не соответствующей действительности эту информацию.

Ранее, с 16 по 21 марта, Азербайджан ежедневно заявлял об обстрелах армянскими военными приграничных позиций. Армения также отвергла все обвинения.

Заявления Баку об эскалации вооруженного конфликта участились на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта дипломаты обеих стран объявили, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными, и готов к подписанию соглашения. 20 марта премьер-министр Армении заявил, что предложил президенту Азербайджана начать консультации для подписания мирного договора.

В июне 2024 года, комментируя серию инцидентов на границе, бакинские аналитики указали, что заявления об обстрелах связаны с напряженной внутриполитической ситуацией в Армении. "Реваншисты и пророссийские силы все еще присутствуют в армии и других госструктурах, они могут провоцировать пограничные инциденты, чтобы сорвать мирный процесс", - сказал, в частности, глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов.

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