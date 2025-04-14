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13:48, 14 апреля 2025

Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничного села

След от обстрела. Фото: https://www.mil.am/ru/news/12724

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны Армении заявило, что дом культуры в приграничном селе Хнацах поврежден в результате обстрела с азербайджанской стороны.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения вооруженных сил Армении обстреливали позиции азербайджанской армии. Минобороны Армении назвало не соответствующей действительности эту информацию.

11 апреля Минобороны Азербайджана также сообщило об обстреле позиций со стороны Армении. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения. Ранее, с 16 по 21 марта, Баку ежедневно заявлял об обстрелах армянскими военными приграничных позиций. Ереван также отверг все обвинения.

Здание дома культуры в селе Хнацах Сюникской области повреждено в результате стрельбы, которую вели подразделения Вооруженных сил Азербайджана вечером 13 апреля, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела дома культуры

"Пострадавших нет. Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела дома культуры в Хнацахе и выступить с публичными разъяснениями", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Ведомство подчеркнуло, что власти Армении предложили Баку создать совместный механизм для расследования информации о случаях нарушения режима прекращения огня. "Однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на данное предложение", - отмечается в сообщении.

Публикация проиллюстрирована серией фотографий, на которых видны отверстия в стене здания, похожие на следы попадания пуль. Минобороны Азербайджана, по состоянию на 13.47 мск, не прокомментировало на своем сайте информацию армянской стороны.

Напомним, 31 марта Минобороны Армении сообщило о повреждении жилого дома в селе Хнацах в результате стрельбы с азербайджанской стороны. Минобороны Азербайджана назвало это сообщение дезинформацией и в свою очередь заявило об обстреле позиций со стороны Армении. 

Заявления Баку об эскалации вооруженного конфликта участились на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта дипломаты обеих стран объявили, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными, и готов к подписанию соглашения.  20 марта премьер-министр Армении заявил, что предложил президенту Азербайджана начать консультации для подписания мирного договора.

В июне 2024 года, комментируя серию инцидентов на границе, бакинские аналитики указали, что заявления об обстрелах связаны с напряженной внутриполитической ситуацией в Армении. "Реваншисты и пророссийские силы все еще присутствуют в армии и других госструктурах, они могут провоцировать пограничные инциденты, чтобы сорвать мирный процесс", - сказал, в частности, глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов.

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Автор: "Кавказский узел"

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