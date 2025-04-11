Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

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Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстрелах приграничных позиций. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций со стороны Армении. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Подразделения вооруженных сил Армении вечером 10 апреля обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. "Были приняты адекватные ответные меры", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Эта информация "не соответствует действительности", возразило в своем телеграм-канале Минобороны Армении. Ведомство подчеркнуло, что Ереван предложил Баку создать совместный механизм для расследования информации о нарушениях режима прекращения огня, однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение.

"Министерство обороны Республики Армения подтверждает, что, в соответствии с позицией аппарата премьер-министра РА, готово расследовать факты, подтверждающие заявление МО Азербайджана, при их передаче армянской стороне", - говорится в публикации.

Напомним, заявления Баку об эскалации вооруженного конфликта участились на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию.

20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации для подписания мирного договора.

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