Армения отвергла обвинение в обстреле азербайджанских позиций

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Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций со стороны Армении в ночь на 10 апреля. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля Минобороны Азербайджана распространило информацию о двух обстрелах со стороны Армении. Министерство обороны Армении назвало эти сведения неправдивыми.

Минобороны Азербайджана заявило сегодня об обстреле позиций. "9 апреля примерно в 23:50 (22.50 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Мюсюскенд Товузгалинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - сообщило Минобороны Пзербайджана в своем Telegram-канале.

Военное ведомство Армении назвало эту информацию ложной. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы 9 апреля в районе 23:50 подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на севере-восточном участке границы, не соответствует действительности", - заявило Минобороны армении на своем сайте.

Заявления Баку о нарушениях режима прекращения огня участились на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. Так, 7 апреля Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные подвергли интенсивным обстрелам из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. Минобороны Армении опровергло эту информацию.

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