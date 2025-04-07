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16:48, 7 апреля 2025

Ереван отверг обвинения в обстрелах территории Азербайджана

Армянский военнослужащий на границе с Азербайджаном. Фото: аппарат президента Республики Армения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны Армении опровергло информацию азербайджанской стороны об обстрелах приграничных позиций.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило, что с вечера 6 апреля до утра 7 апреля армянские военные с различных направлений подвергли интенсивным обстрелам из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Заявление Минобороны Азербайджана не соответствует действительности, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны Армении.

Ведомство напомнило, что власти Армении предложили Баку создать совместный механизм для расследования информации о нарушениях режима прекращения огня, однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение.

"Министерство обороны Республики Армения подтверждает, что, в соответствии с позицией аппарата премьер-министра РА, готово расследовать факты, подтверждающие заявление МО Азербайджана, при их передаче армянской стороне", - говорится в публикации.

Напомним, с 16 марта Минобороны Азербайджана регулярно заявляет об обстрелах армянскими военными приграничных позиций. Минобороны Армении отвергло все обвинения. 

Заявления Баку об эскалации вооруженного конфликта звучат на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию.

20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации для подписания мирного договора.

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Автор: "Кавказский узел"

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