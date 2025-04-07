Азербайджан обвинил Армению в интенсивных обстрелах

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Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в интенсивных обстрелах приграничных территорий.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстрелах приграничных позиций. Армения опровергла это заявление.

С вечера 6 апреля до утра 7 апреля армянские военные с различных направлений подвергли интенсивным обстрелам из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Минобороны Армении, по состоянию на 12.23 мск, не прокомментировало на своем сайте и в телеграм-канале версию азербайджанской стороны.

Напомним, с 16 по 21 марта Минобороны Азербайджана ежедневно заявляло об обстрелах армянскими военными приграничных позиций. Минобороны Армении отвергло все обвинения. 31 марта Азербайджан и Армения в очередной раз обменялись обвинениями в обстрелах.

Заявления Баку об эскалации вооруженного конфликта звучат на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию.

20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации для подписания мирного договора.

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