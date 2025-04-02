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19:48, 2 апреля 2025

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

Граница Армении и Азербайджана. Фото: Golden. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Позиции азербайджанской армии сегодня периодически обстреливались с Кешишкендского направления, заявило Минобороны Азербайджана. Эта информация не соответствует действительности, возразила армянская сторона.

Как писал "Кавказский узел", с 16 по 21 марта Минобороны Азербайджана ежедневно заявляло об обстрелах приграничных позиций с территории Армении. Минобороны Армении отвергло все обвинения. 31 марта Азербайджан и Армения в очередной раз обменялись обвинениями в обстрелах. 

Заявления Баку об эскалации вооруженного конфликта звучат на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации для подписания мирного договора.

2 апреля с 13.55 до 14.05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Истису района Кешишкенд, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией. "Сообщение МО Азербайджана о том, что 2 апреля в период с 13.55 до 14.05 подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на юго-восточном участке приграничной зоны, не соответствует действительности", - сказано в заявлении Минобороны Армении, опубликованном в его телеграм-канале.

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