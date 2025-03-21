Армения отвергла обвинения в обстрелах территории Азербайджана

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Минобороны Армении отвергло обвинения азербайджанской стороны в обстрелах приграничных позиций.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило, что минувшей ночью позиции азербайджанской армии несколько раз были обстреляны армянскими военными из стрелкового оружия.

Сообщение Минобороны Азербайджана "не соответствует действительности", заявило в своем телеграм-канале Минобороны Армении. Ведомство напомнило, что власти Армении предложии создать совместный механизм для расследования случаев нарушения режима прекращения огня или информации о них.

"Однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на данное предложение. Министерство обороны Республики Армения подтверждает, что готово расследовать факты, подтверждающие заявление МО Азербайджана, при их передаче армянской стороне. На данный момент Азербайджанская Республика не передала Республике Армения никаких фактических данных или доказательств нарушения режима прекращения огня подразделениями ВС РА", - говорится в публикации.

Напомним, с 16 марта Минобороны Азербайджана ежедневно заявляет об обстрелах приграничных позиций с территории Армении. Минобороны Армении отвергло все предыдущие обвинения.

Заявления Баку об эскалации вооруженного конфликта звучат на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию.

20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации для подписания мирного договора.

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