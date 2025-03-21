Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

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Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстрелах приграничных позиций.

Как писал "Кавказский узел", с 16 по 20 марта Минобороны Азербайджана ежедневно заявляло об обстрелах приграничных позиций с территории Армении. Минобороны Армении отвергло все обвинения.

Минувшей ночью позиции азербайджанской армии несколько раз были обстреляны из стрелкового оружия с территории Армении, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении, по состоянию на 11.14 мск, не прокомментировало в своем телеграм-канале эту информацию.

Отметим, что заявления Баку об эскалации вооруженного конфликта звучат на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию.

20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации для подписания мирного договора.

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