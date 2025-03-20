Армения отвергла обвинения Азербайджана в обстреле на границе

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Армянские подразделения обстреляли позиции азербайджанской армии, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло эти обвинения.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сообщило, что 19 марта армянские военные трижды обстреляли позиции азербайджанской армии. Ереван отверг эти обвинения.

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с Горисского и Басаркечярского направлений, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"20 марта с 12.30 до 15.15 (с 11.30 до 14.15 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населённых пунктов Ханазах Горисского района и Зяркенд Басаркечярского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии", - сообщило сегодня ведомство.

Военное ведомство Армении опровергло сведения об обстрелах.

"Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что 20 марта в период с 12.30 до 15.15 (с 11.30 до 14.15 мск) подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на восточном и юго-восточном участках приграничной зоны, не соответствует действительности", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны Армении.

Отметим, с 16 марта Минобороны Азербайджана ежедневно заявляло об обстрелах приграничных позиций с территории Армении. Минобороны Армении отвергло все обвинения.

13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию.

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