Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций

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Военное ведомство в Баку во второй раз за сутки распространило информацию об обстрелах со стороны Армении. Министерство обороны Армении назвало эти сведения неправдивыми.

Как писал "Кавказский узел", утром 9 апреля Баку обвинил армянских военных в обстрелах приграничных территорий. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения.

Позиции азербайджанских военных близ границы вечером 9 апреля подверглись обстрелу, заявило Минобороны Азербайджана. По информации ведомства, огонь из стрелкового оружия велся "с перерывами" между 19.25 и 19.35 с позиций, "расположенных в направлении населенных пунктов Хазнавар и Ханазах Горисского района".

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Министерство обороны Армении прокомментировало это сообщение, отвергнув обвинения Баку. Армянские военные не открывали огонь на юго-восточном участке границы, сообщение азербайджанского военного ведомства "не соответствует действительности", указано в публикации на сайте министерства.

Заявления Баку о нарушениях режима прекращения огня участились на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. Так, 7 апреля Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные подвергли интенсивным обстрелам из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. Минобороны Армении опровергло эту информацию.

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