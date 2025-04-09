Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

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Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстрелах приграничных территорий. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные подвергли интенсивным обстрелам из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. Минобороны Армении опровергло эту информацию.

Подразделения вооруженных сил Армении вечером 8 апреля "с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии", заявило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в публикации.

Информация Минобороны Азербайджана "не соответствует действительности", заявило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны Армении.

Ведомство напомнило, что власти Армении предложили Азербайджану создать совместный механизм для расследования информации о нарушениях режима прекращения огня, однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение.

"Министерство обороны Республики Армения подтверждает, что, в соответствии с позицией аппарата премьер-министра РА, готово расследовать факты, подтверждающие заявление МО Азербайджана, при их передаче армянской стороне", - говорится в публикации.

Напомним, заявления Баку об эскалации вооруженного конфликта участились на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию.

20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации для подписания мирного договора.

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