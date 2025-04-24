Азербайджан отверг обвинения Армении в обстреле жилого дома

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Азербайджанские войска не открывали вечером 23 апреля огонь по жилому дому в селе Хознавар, заявило военное ведомство в Баку.

Как писал "Кавказский узел", жилой дом поврежден в приграничном селе Хознавар Сюникской области в результате обстрела со стороны Азербайджана, заявило Минобороны Армении вечером 23 апреля, опубликовав фотографии повреждений. На снимках видны отверстие в оконном стекле, разбитое зеркало, осколки стекла, обломки мебели и штукатурки, а также деформированная пуля.

21 апреля Минобороны Армении заявило, что в результате обстрела с азербайджанской стороны поврежден водонагреватель на крыше жилого дома в селе Хознавар.

Минобороны Азербайджана распространило сообщение в связи с информацией об обстреле жилого дома в армянском селе.

"Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что 23 апреля примерно в 22:20 (21.20 мск) подразделения Азербайджанской Армии якобы открыли огонь в направлении населенного пункта Хознавар, является очередной дезинформацией и не отражает действительности", - заявило ведомство.

Подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам, утверждается в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минобороны.

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