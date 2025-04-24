Армения обвинила Азербайджан в обстреле жилого дома

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Жилой дом поврежден в приграничном селе Хознавар в результате обстрела со стороны Азербайджана, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля Минобороны Армении заявило, что в результате обстрела с азербайджанской стороны поврежден водонагреватель на крыше жилого дома в селе Хознавар.

19 апреля Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли приграничные позиции. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения и подчеркнуло готовность к совместному расследованию вооруженных инцидентов.

Огонь в направлении села Хознавар Сюникской области азербайджанские военные открыли вечером 23 апреля, около 22.20, утверждает министерство обороны Армении. По его информации, повреждения получил жилой дом, но люди в результате инцидента не пострадали.

“Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в Хознаваре и выступить с публичными разъяснениями”, - говорится в публикации на сайте ведомства. Также в Минобороны Армении напомнили, что Баку до сих пор не отреагировал на предложение Еревана создать совместный механизм для расследования случаев нарушения режима прекращения огня.

Сообщение сопровождается фотографиями повреждений в жилом доме. На снимках видны отверстие в оконном стекле, разбитое зеркало, осколки стекла, мебели и штукатурки, а также деформированная пуля.

Министерство обороны Азербайджана по состоянию на 0.40 мск сегодня не прокомментировало на своем сайте и в Telegram-канале заявление Еревана об обстреле дома в селе Хознавар.

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