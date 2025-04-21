Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничного села

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Минобороны Армении заявило, что в результате обстрела с азербайджанской стороны поврежден водонагреватель на крыше жилого дома в селе Хознавар.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля Ереван заявил, что здание дома культуры в приграничном селе Хнацах повреждено в результате стрельбы с азербайджанской стороны. Азербайджанские военные "никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам", возразило Минобороны Азербайджано и заявило, что "противник пытается сформировать у международного сообщества ложное представление", а сам совершает "провокации", регулярно обстреливая позиции азербайджанской армии.

31 марта Минобороны Армении сообщило о повреждении жилого дома в селе Хнацах в результате стрельбы с азербайджанской стороны. Минобороны Азербайджана назвало это сообщение дезинформацией и в свою очередь заявило об обстреле позиций со стороны Армении.

20 апреля подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь в направлении села Хознавар Сюникской области, в результате поврежден солнечный водонагреватель на крыше одного из жилых домов, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Люди не получили ранений, отметило ведомство. "Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в Хознаваре и выступить с публичными разъяснениями", - говорится в публикации в телеграм-канале Минобороны.

Ведомство напомнило, что Ереван предложил Баку создать совместный механизм для расследования информации о случаях нарушения режима прекращения огня. "Однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на данное предложение", - отмечается в сообщении.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 16.40 мск, не прокомментировало на своем сайте информацию армянской стороны.

Напомним, 19 апреля Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли приграничные позиции. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения и подчеркнуло готовность к совместному расследованию вооруженных инцидентов.

Ранее, с 16 по 21 марта, Азербайджан ежедневно заявлял об обстрелах армянскими военными приграничных позиций. Армения отвергла все обвинения.

Заявления об эскалации вооруженного конфликта участились на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта дипломаты обеих стран объявили, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными, и готов к подписанию соглашения. 20 марта премьер-министр Армении заявил, что предложил президенту Азербайджана начать консультации для подписания мирного договора.

В июне 2024 года, комментируя серию инцидентов на границе, бакинские аналитики указали, что заявления об обстрелах связаны с напряженной внутриполитической ситуацией в Армении. "Реваншисты и пророссийские силы все еще присутствуют в армии и других госструктурах, они могут провоцировать пограничные инциденты, чтобы сорвать мирный процесс", - сказал, в частности, глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов.

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