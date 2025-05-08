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21:32, 8 мая 2025

Армения обвинила Азербайджан в обстреле жилого дома

Повреждение в крыше жилого дома после обстрела населенного пункта Хнацах Сюникской области Армении. Скриншот из публикации телеграм-канала Re:public of Artsakh.

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Военные Азербайджана открыли огонь в направлении населенного пункта Хнацах Сюникской области, повреждена крыша жилого дома, заявило Минобороны Армении и потребовало объяснений от азербайджанской стороны. 

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Минобороны Армении заявило, что в селе Хознавар Сюникской области жилой дом поврежден в результате обстрела со стороны Азербайджана. Аналогичное заявление ведомство делало 21 апреля. Азербайджанские военные никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам, возразило Минобороны Азербайджана.

Заявления об эскалации вооруженного конфликта участились на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта дипломаты обеих стран объявили, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными, и готов к подписанию соглашения. 20 марта премьер-министр Армении заявил, что предложил президенту Азербайджана начать консультации для подписания мирного договора.

О новом обстреле территории Сюникской области Армении со стороны Азербайджана, который имел место накануне вечером, сообщило сегодня Минобороны Армении.

"7 мая в районе 22.22 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении населенного пункта Хнацах Сюникской области, в результате чего повреждена крыша жилого дома. Пострадавших нет. Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в Хнацахе и выступить с публичными разъяснениями", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале военного ведомства Армении.

Азербайджанская сторона пока никак не прокомментировала это сообщение.

Азербайджан не заинтересован в подписании мирного договора с Арменией и поэтому выдвигает все новые требования. Препятствиями для мира выступают военная слабость Армении, отсутствие урегулирования карабахского вопроса и позиция Москвы, указали ранее "Кавказскому узлу" армянские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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