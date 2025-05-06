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19:48, 6 мая 2025

Участница протестов подверглась нападению в Тбилиси

Участница протестов подверглась нападению в Тбилиси. 6 мая 2025 г. Скриншот видео https://t.me/georgia_24/8010

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция начала расследование нападения на активистку Нуцу Махарадзе, которую на выходе из дома в Тбилиси облили краской и обрызгали газом из баллончика.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов в Грузии уже больше пяти месяцев (с 28 ноября 2024 года) требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных . Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

Нападение на активистку Нуцу Махарадзе произошло вечером 5 мая в Тбилиси. Когда она выходила из лифта, ей в лицо брызнули зеленовато-синюю краску и распылили газ из перцового баллончика, сообщает сегодня Netgazeti.

По словам девушки, нападавший также произнес оскорбления в ее адрес. Человек был в маске, но судя по голосу, это был мужчина. Нуца Махарадзе отметила, что краска вызвала у нее аллергическую реакцию, в связи с чем была вызвана скорая помощь. В связи с инцидентом полиция начала расследование по статье 126 УК Грузии (применение насилия), пишет издание.

Нуца Махарадзе ранее участвовала в акциях протеста, а в результате нападения пострадала также ее подруга, сообщает сегодня телеграм-канал "Грузия 24".

"По словам Махарадзе, неизвестный распылил перцовый баллончик и облил её зелёнкой, выкрикивая оскорбления и называя её «наци» – так сторонники правящей партии часто обозначают оппозицию. Обе девушки получили химические ожоги и были госпитализированы. Ранее Махарадзе уже сталкивалась с задержаниями на акциях протеста и заявляла о преследованиях", - говорится в публикации.

Сообщение проиллюстрировано коротким видеороликом, снятым в жилом помещении. На кадрах видна девушка, чье лицо и кисти рук покрыты зеленоватой краской. Съемку ведет другая девушка – в какой-то момент в кадр попадает ее рука, также покрытая зеленоватой краской. Рядом с ними в квартире находится еще одна женщина, она наблюдает за происходящим, не вмешиваясь и ничего не говоря.

Девушки, испачканные краской, ведут на грузинском языке диалог, перевод которого выполнен "Кавказским узлом". Так, девушка, ведущая съемку, встревоженно спрашивает у пострадавшей: "Ты можешь дышать? Можешь дышать?". "Да, могу, просто жжет", - отвечает пострадавшая. "Вот это произошло только что у выхода из лифта", - поясняет за кадром девушка, которая снимает ролик.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста против решения властей.

6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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