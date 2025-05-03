Мухаммад Абдурахманов заявил о проволочках с выдачей документов в Германии

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Ведомство по защите Конституции Германии третий раз пригласило Мухаммада Абдурахманова на опрос безопасности, необходимый для получения документов беженца. Он указал, что подобным опросам в Германии подвергаются прежде всего выходцы из Чечни, а документы он не может получить уже полтора года.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года министерство по делам миграции и беженцев предоставило убежище и статус беженца Мухаммаду Абдурахманову после решения суда по делу о покушении на него с ведома Рамзана Кадырова. Этого статуса Абдурахманов добивался более шести лет.

5 ноября 2018 года административный суд города Байройт отказал Мухаммаду Абдурахманову (также упоминается в СМИ как Мохмад и Мохаммад) в убежище, заявив, что ему не угрожает опасность в Чечне. 26 августа 2019 года Верховный административный суд Баварии отказался удовлетворить просьбу Абдурахманова о предоставлении ему политического убежища, решив, что он может "вполне безопасно" проживать в других регионах России. В убежище также было отказано его супруге и матери. Правозащитники отметили тогда, что Мухаммад Абдурахманов в Германии участвовал в митингах чеченской диаспоры в поддержку политзаключённых в России, против нарушений прав человека и политических репрессий и является официальным представителем в Германии благотворительной и правозащитной ассоциации "Вайфонд", руководство которой резко критикует действующую власть Чечни.

Мухаммад Абдурахманов заявил, что уже полтора года не может получить документы - вид на жительство и паспорт беженца. Министерство по делам беженцев присвоило ему статус беженца еще в конце 2023 года, но он так и не смог получить документы.

По его словам, кроме обращения в миграционное ведомство, которое должно выдать такие документы - вид на жительство и паспорт беженца - на основании решения министерства, в Баварии, где он проживает есть дополнительное требование закона об опросе безопасности, который проводит ведомство по защите Конституции или же миграционное ведомство. "Здесь беженец вынужден проходить так называемый опрос безопасности. Но его проходят не все", - сообщил он в своем YouTube-канале.

По его словам, требование пройти этот опрос объясняется российским гражданством, но, по его данным, опрашивают избирательно."“Только уроженцы Чечни должны доказывать, что они не являются угрозой для Германии, так как мы в своей основе уже считаемся людьми, которые могут представлять какую-то угрозу. Конечно, и я не стал исключением и был вынужден пройти эту процедуру. Я также явился, заполнил анкету, ответил на вопросы и ушёл. Но спустя несколько месяцев меня вызвали на дополнительный опрос", - рассказал Абдурахманов, отметив, что во второй визит он видел свои готовые документы, но их ему не отдали, заявив, что идет проверка.

"Но спустя пять или шесть месяцев в феврале 2025 года меня решили вызвать в третий раз. Посоветовавшись со своим адвокатом, мы отправили запрос в ведомство по делам беженцев с просьбой разъяснить, какие подозрения существуют в мой адрес. <...> Мы получили очень сухой ответ, что со мною хотят поговорить, и они имеют на это право", - сказал он.

По его словам, после консультации с адвокатом он решил не идти на третий опрос, так как это выглядит как "игры с законом". При этом он выразил опасения, что документов ему не предоставят. "Если я их не получу, то что же мне дадут? Будут изобретать какой-то новый документ, который будет выдан лично мне, или же моя ситуация будет настолько ухудшена, что меня попытаются лишить и статуса, и всего и депортировать в Россию?” - спросил Абдурахманов.

8 марта 2021 года Тумсо Абдурахманов* заявил о сорвавшемся в Германии убийстве своего брата Мухаммада. Высший земельный суд Мюнхена с июня 2022 года рассматривал дело об организации заказного убийства Мохмада Абдурахманова. 31 августа суд в Мюнхене приговорил уроженца Чечни Валида Дадакаева к 10 годам тюрьмы по обвинению в покушении на брата Тумсо Абдурахманова* Мухаммада. Суд подчеркнул, что заказ на убийство был политически мотивированным и отдан с ведома Рамзана Кадырова.

Напомним, Тумсо Абдурахманов* регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение, и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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