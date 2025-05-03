×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:56, 3 мая 2025

Мухаммад Абдурахманов заявил о проволочках с выдачей документов в Германии

Мухаммад Абдурахманов. Стоп-кадр видео из его YouTube-канала от 01.05.25, https://www.youtube.com/watch?v=J61t-BH8AKo.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ведомство по защите Конституции Германии третий раз пригласило Мухаммада Абдурахманова на опрос безопасности, необходимый для получения документов беженца. Он указал, что подобным опросам в Германии подвергаются прежде всего выходцы из Чечни, а документы он не может получить уже полтора года.

Как писал "Кавказский узел",  в ноябре 2023 года министерство по делам миграции и беженцев предоставило убежище и статус беженца Мухаммаду Абдурахманову после решения суда по делу о покушении на него с ведома Рамзана Кадырова. Этого статуса Абдурахманов добивался более шести лет.

5 ноября 2018 года административный суд города Байройт отказал Мухаммаду Абдурахманову (также упоминается в СМИ как Мохмад и Мохаммад) в убежище, заявив, что ему не угрожает опасность в Чечне. 26 августа 2019 года Верховный административный суд Баварии отказался удовлетворить просьбу Абдурахманова о предоставлении ему политического убежища, решив, что он может "вполне безопасно" проживать в других регионах России. В убежище также было отказано его супруге и матери. Правозащитники отметили тогда, что Мухаммад Абдурахманов в Германии участвовал в митингах чеченской диаспоры в поддержку политзаключённых в России, против нарушений прав человека и политических репрессий и является официальным представителем в Германии благотворительной и правозащитной ассоциации "Вайфонд", руководство которой резко критикует действующую власть Чечни.

Мухаммад Абдурахманов заявил, что уже полтора года не может получить документы - вид на жительство и паспорт беженца. Министерство по делам беженцев присвоило ему статус беженца еще в конце 2023 года, но он так и не смог получить документы. 

По его словам, кроме обращения в миграционное ведомство, которое должно выдать такие документы - вид на жительство и паспорт беженца -  на основании решения министерства, в Баварии, где он проживает есть дополнительное требование закона об опросе безопасности, который проводит ведомство по защите Конституции или же миграционное ведомство. "Здесь беженец вынужден проходить так называемый опрос безопасности. Но его проходят не все", - сообщил он в своем YouTube-канале. 

По его словам, требование пройти этот опрос объясняется российским гражданством, но, по его данным, опрашивают избирательно."“Только уроженцы Чечни должны доказывать, что они не являются угрозой для Германии, так как мы в своей основе уже считаемся людьми, которые могут представлять какую-то угрозу. Конечно, и я не стал исключением и был вынужден пройти эту процедуру. Я также явился, заполнил анкету, ответил на вопросы и ушёл. Но спустя несколько месяцев меня вызвали на дополнительный опрос", - рассказал Абдурахманов, отметив, что во второй визит он видел свои готовые документы, но их ему не отдали, заявив, что идет проверка.

"Но спустя пять или шесть месяцев в феврале 2025 года меня решили вызвать в третий раз. Посоветовавшись со своим адвокатом, мы отправили запрос в ведомство по делам беженцев с просьбой разъяснить, какие подозрения существуют в мой адрес. <...> Мы получили очень сухой ответ, что со мною хотят поговорить, и они имеют на это право", - сказал он.

По его словам, после консультации с адвокатом он решил не идти на третий опрос, так как это выглядит как "игры с законом". При этом он выразил опасения, что документов ему не предоставят. "Если я их не получу, то что же мне дадут? Будут изобретать какой-то новый документ, который будет выдан лично мне, или же моя ситуация будет настолько ухудшена, что меня попытаются лишить и статуса, и всего и депортировать в Россию?” - спросил Абдурахманов.

8 марта 2021 года Тумсо Абдурахманов* заявил о сорвавшемся в Германии убийстве своего брата Мухаммада. Высший земельный суд Мюнхена с июня 2022 года рассматривал дело об организации заказного убийства Мохмада Абдурахманова. 31 августа суд в Мюнхене приговорил уроженца Чечни Валида Дадакаева к 10 годам тюрьмы по обвинению в покушении на брата Тумсо Абдурахманова* Мухаммада. Суд подчеркнул, что заказ на убийство был политически мотивированным и отдан с ведома Рамзана Кадырова.

Напомним, Тумсо Абдурахманов* регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение, и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Кадр видеообращения Айны Манькиевой. serdalo_ingushetii_ / Instagram
23:26, 2 мая 2025
Жительница Ингушетии попросила не возвращать ее к родственникам
Отряд чеченских полицейских. Стоп-кадр видео из Instagram (деятельность компании Meta, которая владеет соцсетью, запрещена в России) ЧГТРК "Грозный" от 01.05.25, https://www.instagram.com/p/DJGjSgFxExO/
23:13, 2 мая 2025
Отряд чеченских полицейских отправлен в зону СВО
Мария Смелая. Фото: личный профиль в "Одноклассниках" https://ok.ru
04:50, 2 мая 2025
Мария Смелая сообщила о новых угрозах от бывшего супруга
Отряд добровольцев вылетел из Чечни в зону военной операции на Украине. Стоп-кадр видео, опубликованного в телеграм-канале Апти Алаудинова.
20:57, 1 мая 2025
Отряд бойцов отправлен из Чечни в зону военной операции на Украине
Мансур Солтаев. Фото: https://chechombudsman.ru
16:33, 30 апреля 2025
Вмешательство Солтаева в дело о драке с участием чеченского подростка указывает на превышение полномочий омбудсмена
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Скриншот https://daptar.ru/2024/04/18/prosto-khotyat-zhit-so-svoim-rebenkom-ehkspertka-o-pravakh-kavkazskikh-zhenshchin-na-detei/ Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли четыре человека
Темы дня
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
03 мая 2025, 06:04
Дома жителей Анапы повреждены в результате атаки дронов

Баку. Фото: pixabay.com
02 мая 2025, 19:33
Азербайджан назвал Россию организатором кибератаки на свои медиа

Протесты в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".
01 мая 2025, 12:55
Новый фонд создан в Грузии для оплаты штрафов участникам протестов

Затонувшая часть "Волгонефти-212", подводная съемка. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 26.01.25, https://t.me/opershtab23/11175
01 мая 2025, 10:00
Росморречфлот получил миллиард на подготовку подъема танкеров с мазутом

Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Показать больше