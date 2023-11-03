Германия предоставила убежище Мухаммаду Абдурахманову

03 ноября 2023, 00:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министерство по делам миграции и беженцев предоставило убежище и статус беженца Мухаммаду Абдурахманову после решения суда по делу о покушении на него с ведома Рамзана Кадырова. Этого статуса Абдурахманов добивался более шести лет.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября 2018 года административный суд города Байройт отказал Мухаммаду Абдурахманову (также упоминается в СМИ как Мохмад и Мохаммад) в убежище, заявив, что ему не угрожает опасность в Чечне. 26 августа 2019 года Верховный административный суд Баварии отказался удовлетворить просьбу Абдурахманова о предоставлении ему политического убежища, решив, что он может "вполне безопасно" проживать в других регионах России. В убежище также было отказано его супруге и матери. Правозащитники отметили тогда, что Мухаммад Абдурахманов в Германии участвовал в митингах чеченской диаспоры в поддержку политзаключённых в России, против нарушений прав человека и политических репрессий, и является официальным представителем в Германии благотворительной и правозащитной ассоциации "Вайфонд", руководство которой резко критикует действующую власть Чечни.

8 марта 2021 года Тумсо Абдурахманов заявил о сорвавшемся в Германии убийстве своего брата Мухаммада. Высший земельный суд Мюнхена с июня 2022 года рассматривал дело об организации заказного убийства Мохмада Абдурахманова. 31 августа суд в Мюнхене приговорил уроженца Чечни Валида Дадакаева к 10 годам тюрьмы по обвинению в покушении на брата Тумсо Абдурахманова Мухаммада. Суд подчеркнул, что заказ на убийство был политически мотивированным и отдан с ведома Рамзана Кадырова.

Министерство по делам миграции и беженцев Германии "предоставило убежище моему брату Мухаммаду Абдурахманову", сообщил 2 ноября в своем Telegram-канале критикующий власти Чечни блогер Тумсо Абдурахманов.

Об этом сообщил и сам Мухаммад Абдурахманов. "Спустя шесть с половиной лет борьбы министерство по миграции и беженцам Германии предоставило мне статус беженца и удовлетворило ходатайство об убежище", - сообщил он 2 ноября в своем YouTube-канале. Он поблагодарил власти Германии за это решение.

Напомним, Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение, и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.