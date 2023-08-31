Выходец из Чечни получил 10 лет по делу о покушении на убийство Мухаммада Абдурахманова

31 августа 2023, 16:12

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Суд в Мюнхене приговорил уроженца Чечни Валида Дадакаева к 10 годам тюрьмы по обвинению в покушении на брата Тумсо Абдурахманова Мухаммада. Суд подчеркнул, что заказ на убийство был политически мотивированным и отдан с ведома Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", Высший земельный суд Мюнхена с июня 2022 года рассматривает дело об организации заказного убийства Мохмада Абдурахманова, брата чеченского оппозиционера Тумсо Абдурахманова. Главным обвиняемым по делу является выходец из Чечни Валид Д. По данным немецкой прокуратуры, он действовал по указанию силовиков республики. Часть заседаний по делу проходила в секретном режиме, поскольку к делу причастен сотрудник немецкой спецслужбы. Представитель прокуратуры, выступая в Высшем земельном суде Мюнхена, отметил, что заказ на убийство чеченского оппозиционера исходил от родственника Рамзана Кадырова и запросил для обвиняемого 11 лет тюрьмы.

8 марта 2021 года Тумсо Абдурахманов заявил о сорвавшемся в Германии убийстве своего брата Мухаммада (также упоминается в СМИ как Мохмад). По его словам, уроженец Чечни Тамерлан Аурбиев отказался убивать Мухаммада Абдурахманова и раскрыл имя посредника. Семья Аурбиева эвакуирована из Чечни, он сам взят под защиту немецкими правоохранителями.

Суд в Германии приговорил выходца из Чечни Валида Дадакаева, пытавшегося организовать убийство Мухаммада Абдурахманова к 10 годам тюрьмы, сообщил сегодня в своем Telegram-канале Тумсо Абдурахманов.

Суд установил, что заказ на убийство был отдан с ведома, одобрения и в интересах Рамзана Кадырова. Данное покушение было признано германским судом политически мотивированным, сообщил сегодня Telegram-канал "Вайфонд".

Решение Верховный суд Мюнхена вынес сегодня, сообщил Мухаммад Абдурахманов в своем YouTube-канале. "Жесткость в подобных решениях очень важна, так как она служит сигналом для последующих киллеров , чтобы они немножко призадумались перед тем, как брать на себя ответственность за подобные преступления", - подчеркнул он.

Противники и критики чеченских властей не раз подвергались покушениям за пределами Чечни. Некоторые из них были убиты. Так, в Катаре был убит бывший президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев, в Дубае - Герой России Сулим Ямадаев, около 10 оппозиционеров – в Турции. Для некоторых оппонентов главы Чечни не стал надежным убежищем и Европейский Союз. «Кавказский узел» в справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза" напоминает историю устранения оппонентов Рамзана Кадырова в ЕС.

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