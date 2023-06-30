Обвинение запросило 11 лет для обвиняемого подготовке убийства Мохмада Абдурахманова

30 июня 2023, 02:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Представитель прокуратуры, выступая в Высшем земельном суде Мюнхена, отметил, что заказ на убийство чеченского оппозиционера исходил от родственника Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", Высший земельный суд Мюнхена с июня 2022 года рассматривает дело об организации заказного убийства Мохмада Абдурахманова, брата чеченского оппозиционера Тумсо Абдурахманова. Главным обвиняемым по делу является выходец из Чечни Валид Д. По данным немецкой прокуратуры, он действовал по указанию силовиков республики. Часть заседаний по делу проходила в секретном режиме, поскольку к делу причастен сотрудник немецкой спецслужбы.

8 марта 2021 года Тумсо Абдурахманов заявил о сорвавшемся в Германии убийстве своего брата Мухаммада (также упоминается в СМИ как Мохмад). По его словам, уроженец Чечни Тамерлан Аурбиев отказался убивать Мухаммада Абдурахманова и раскрыл имя посредника. Семья Аурбиева эвакуирована из Чечни, он сам взят под защиту немецкими правоохранителями.

Судебный процесс по делу о подготовке убийства Мохмада Абдурахманова близится к завершению, обвинение запросило для подсудимого длительный срок. О судебном заседании 29 июня сам Мохмад Абдурахманов рассказал подписчикам своего канала на YouTube в коротком видео.

"Представитель федеральной прокуратуры Германии выступал с заключительным словом. Прокурор достаточно четко дал понять, что дело политически мотивировано и обвиняемым двигали низменные политические мотивы. Также прокурор подчеркнул, что за заказом стоят российские чиновники в лице кадыровцев. В общем, прокуратура запросила для обвиняемого 11 лет лишения свободы", - сообщил Абдурахманов.

Мотивируя свой запрос об 11-летнем сроке для Валида Д., прокурор указал на мотивы обвиняемого и серьезность планируемого им преступления, отметив, что тот нарушил закон об оружии и поставил под угрозу государственную безопасность, сообщило 29 июня немецкое издание Spiegel.

"По данным федеральной прокуратуры, заказ на убийство якобы исходил от двоюродного брата Рамзана Кадырова", - говорится в публикации.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.