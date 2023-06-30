30 июня 2023, 02:34

Обвинение запросило 11 лет для обвиняемого подготовке убийства Мохмада Абдурахманова

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Представитель прокуратуры, выступая в Высшем земельном суде Мюнхена, отметил, что заказ на убийство чеченского оппозиционера исходил от родственника Рамзана Кадырова. 

Как писал "Кавказский узел", Высший земельный суд Мюнхена с июня 2022 года рассматривает дело об организации заказного убийства Мохмада Абдурахманова, брата чеченского оппозиционера Тумсо Абдурахманова. Главным обвиняемым по делу является выходец из Чечни Валид Д. По данным немецкой прокуратуры, он действовал по указанию силовиков республики. Часть заседаний по делу проходила в секретном режиме, поскольку к делу причастен сотрудник немецкой спецслужбы. 

8 марта 2021 года Тумсо Абдурахманов заявил о сорвавшемся в Германии убийстве своего брата Мухаммада (также упоминается в СМИ как Мохмад). По его словам, уроженец Чечни Тамерлан Аурбиев отказался убивать Мухаммада Абдурахманова и раскрыл имя посредника. Семья Аурбиева эвакуирована из Чечни, он сам взят под защиту немецкими правоохранителями. 

Судебный процесс по делу о подготовке убийства Мохмада Абдурахманова близится к завершению, обвинение запросило для подсудимого длительный срок. О судебном заседании 29 июня сам Мохмад Абдурахманов рассказал подписчикам своего канала на YouTube в коротком видео.

"Представитель федеральной прокуратуры Германии выступал с заключительным словом. Прокурор достаточно четко дал понять, что дело политически мотивировано и обвиняемым двигали низменные политические мотивы. Также прокурор подчеркнул, что за заказом стоят российские чиновники в лице кадыровцев. В общем, прокуратура запросила для обвиняемого 11 лет лишения свободы", - сообщил Абдурахманов.

Мотивируя свой запрос об 11-летнем сроке для Валида Д., прокурор указал на мотивы обвиняемого и серьезность планируемого им преступления, отметив, что тот нарушил закон об оружии и поставил под угрозу государственную безопасность, сообщило 29 июня немецкое издание Spiegel.

"По данным федеральной прокуратуры, заказ на убийство якобы исходил от двоюродного брата Рамзана Кадырова", - говорится в публикации.

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Примечание:

"Заявление отца Джамбетова стало уникальным для чеченской эмиграции", "Кадыровцы отреагировали на усиление позиций Закаева обвинениями в убийстве Тумсо", "Правозащитники связали молчание родных Тумсо с чеченскими традициями и реалиями".

Автор: "Кавказский узел"

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