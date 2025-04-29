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21:19, 29 апреля 2025

Суд отказал в переводе под домашний арест подсудимых по делу Abzas Media

Журналисты Abzas Media. Фото: Musavat https://musavat.com/news/abzas-media-ve-toplum-tv-isinde-yeni-faktlar_1062539.html?d=1

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На процессе по делу Abzas Media было отказано в смягчении меры пресечения обвиняемым Хафизу Бабалы и Фариду Мехрализаде, поскольку они могут скрыться от правосудия.

Как писал "Кавказский узел", шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее  был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. На заседании 8 апреля Мехрализаде отверг обвинения, назвав их политически мотивированными.

Сегодня адвокаты Хафиза Бабалы и Фарида Мехрализаде ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест. Защитники мотивировали это тем, что имена их подзащитных не фигурируют ни в одном документе, и ни один свидетель в суде не дал против них показания. Другие подсудимые и их адвокаты поддержали эти ходатайства.

Однако гособвинитель Рауф Малышов выступил против, мотивировав этом тем, что указанные лица обвиняются «по нескольким статьям уголовного кодекса», «могут скрыться от суда», «и судебное следствие продолжается».  После этого судья отклонил ходатайства.

8 апреля свидетель Эгвер Джафаров сообщил суду, что работал переводчиком в Abzas Media. По словам Джафарова, в ходе следствия его задержали и изъяли телефон, принудив предоставить пароль силовикам. 22 апреля фигуранты дела Abzas Media потребовали повторного допроса свидетеля. 

На сегодняшнем процессе обвиняемая Севиндж Вагифгызы спросила у свидетеля Джафарова, почему «настолько затянулся» его почти пятичасовой допрос. «Задавали вопросы, просматривали мой мобильный телефон, некоторые мои выражения были неверно записаны, их исправляли», - ответил Джафаров, уточнив, что был задержан с применением силы. 

На вопрос, какие части показаний Джафарова были удалены по его настоянию, свидетель сказал, что добился исключения из протокола слов, что «Abzas Media финансировался западными донорами». Свидетель также указал, что в полиции не позволили ему связаться с родными и коллегами, чтобы сообщить о задержании.

Далее судья зачитал показания, данные на предварительном следствии свидетельницей Айшан Мурадовой, которая в апреле 2024 года отбыла из Баку в Стамбул. Однако адвокаты Вагифгызы и Гасанли настаивали на слушаниях показаний свидетельницы онлайн, поскольку на следствии она высказала обвинения в адрес их подзащитных.

Судья Садыхов в связи с этим отметил необходимость установления местонахождения свидетельницы.

Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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