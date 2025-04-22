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18:53, 22 апреля 2025

Обвиняемые по делу Abzas Media добились повторного допроса свидетеля

Журналисты Abzas Media. Фото: https://toplummedia.tv/siyaset/pspan-stylefont-size18pxspan-stylefont-familytimes-new-romantimesserifstrongldquoabzas-mediardquo-isinin-baslamasindan-1-il-oumltuumlrstrongspanspanp

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фигуранты дела Abzas Media потребовали от суда повторного допроса свидетеля Энвера Джафарова. Судья пообещал обеспечить возможность задавать вопросы этому свидетелю на этом следующем заседании.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля экономист Фарид Мехрализаде отверг в суде все обвинения по делу Abzas Media, назвав их политически мотивированными. Судья ограничил право обвиняемых задать вопросы свидетелю, после протеста подсудимых заседание было прервано

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде.  В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

 22 апреля в Бакинском суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Расима Садыхова был продолжен процесс по делу Abzas Media. Как сообщил  корреспондент «Кавказского узла» из зала суда, в начале заседания обвиняемая главный редактор Abzas Media Севиндж Вагифгызы заявила, что на прошлом заседании обвиняемые не смогли задать вопрос свидетелю Энверу Джафарову. «Мы требуем создания условий, чтобы задать вопросы Джафарову», - сказала Вагифгызы.

Ее поддержали и другие обвиняемые. Судья Расим Садыхов сказал, что на следующем заседании свидетель Джафаров повторно будет приглашен на процесс и обвиняемые смогут задать ему все вопросы.

8 апреля свидетель Джафаров сообщил суду, что работал переводчиком в Abzas Media в 2020-2021 годах. По словам Джафарова, в ходе следствия его задержали и изъяли телефон.  Севиндж Вагифгызы спросила, сам ли он предоставил код телефона силовикам. Джафаров сказал, что его принудили к этому. Когда Вагифгызы попыталась задать другие вопросы, судья объявил, что показания свидетеля завершены. 

На процессе были продолжены слушания показаний свидетелей. Свидетель Алия Мусазаде заявила, что «много лет назад» сотрудничала с  Abzas Media в он-лайн форме «всего 1-2 месяца». Она сказала, что незнакома с обвиняемыми и лишь однажды общалась с Севиндж Вагифгызы.

Свидетель Тогрул Велиев сообщил, что, будучи экономистом, предоставлял комментарии журналистам Abzas Media, при этом не имел с изданием каких-либо финансовых связей. На вопрос судьи, знаком ли он с обвиняемыми, Велиев сказал, что знает всех из них. При этом, отвечая на вопрос адвоката, обвиняемого Хафиза Бабалы Велиев уточнил, что этого журналиста он знает не по Abzas Media, а как сотрудника информационного агентства Turan.

Адвокат Бабалы Расул Джафаров представил суду для приобщения к делу его служебное удостоверение сотрудника агентства Turan, в котором было указано, что он прошел регистрацию в специальном реестре медиа.

«В материалах дела, утверждается, что Хафиз Бабалы осуществлял журналистскую деятельность без регистрации. Мы документально опровергаем это утверждение. В его служебном удостоверении указывается будучи сотрудником агентства Turan он, прошел регистрацию и совершенно законно осуществлял свою журналистскую деятельность. Вообще, против него нет ни одного достоверного доказательства. Обвинение в контрабанде в 2022-2023 годах не соответствует действительности, поскольку с 2019 года Бабалы вообще не выезжал из Азербайджана. Нет доказательств того, что Бабалы принимал какие-то решения в Abzas Media. Единственным основанием для этого утверждения были показания на следствии обвиняемого Мохаммеда Кекалова. Однако в суде он отказался от показаний следствию. Никаких других улик против Бабалы нет. В обыске у него на квартире никаких денежных средств не было обнаружено. Также у него не были выявлены какие-либо зарубежные банковские карты и счета», - сказал адвокат Джафаров.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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