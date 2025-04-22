Обвиняемые по делу Abzas Media добились повторного допроса свидетеля

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Фигуранты дела Abzas Media потребовали от суда повторного допроса свидетеля Энвера Джафарова. Судья пообещал обеспечить возможность задавать вопросы этому свидетелю на этом следующем заседании.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля экономист Фарид Мехрализаде отверг в суде все обвинения по делу Abzas Media, назвав их политически мотивированными. Судья ограничил право обвиняемых задать вопросы свидетелю, после протеста подсудимых заседание было прервано.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

22 апреля в Бакинском суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Расима Садыхова был продолжен процесс по делу Abzas Media. Как сообщил корреспондент «Кавказского узла» из зала суда, в начале заседания обвиняемая главный редактор Abzas Media Севиндж Вагифгызы заявила, что на прошлом заседании обвиняемые не смогли задать вопрос свидетелю Энверу Джафарову. «Мы требуем создания условий, чтобы задать вопросы Джафарову», - сказала Вагифгызы.

Ее поддержали и другие обвиняемые. Судья Расим Садыхов сказал, что на следующем заседании свидетель Джафаров повторно будет приглашен на процесс и обвиняемые смогут задать ему все вопросы.

8 апреля свидетель Джафаров сообщил суду, что работал переводчиком в Abzas Media в 2020-2021 годах. По словам Джафарова, в ходе следствия его задержали и изъяли телефон. Севиндж Вагифгызы спросила, сам ли он предоставил код телефона силовикам. Джафаров сказал, что его принудили к этому. Когда Вагифгызы попыталась задать другие вопросы, судья объявил, что показания свидетеля завершены.

На процессе были продолжены слушания показаний свидетелей. Свидетель Алия Мусазаде заявила, что «много лет назад» сотрудничала с Abzas Media в он-лайн форме «всего 1-2 месяца». Она сказала, что незнакома с обвиняемыми и лишь однажды общалась с Севиндж Вагифгызы.

Свидетель Тогрул Велиев сообщил, что, будучи экономистом, предоставлял комментарии журналистам Abzas Media, при этом не имел с изданием каких-либо финансовых связей. На вопрос судьи, знаком ли он с обвиняемыми, Велиев сказал, что знает всех из них. При этом, отвечая на вопрос адвоката, обвиняемого Хафиза Бабалы Велиев уточнил, что этого журналиста он знает не по Abzas Media, а как сотрудника информационного агентства Turan.

Адвокат Бабалы Расул Джафаров представил суду для приобщения к делу его служебное удостоверение сотрудника агентства Turan, в котором было указано, что он прошел регистрацию в специальном реестре медиа.

«В материалах дела, утверждается, что Хафиз Бабалы осуществлял журналистскую деятельность без регистрации. Мы документально опровергаем это утверждение. В его служебном удостоверении указывается будучи сотрудником агентства Turan он, прошел регистрацию и совершенно законно осуществлял свою журналистскую деятельность. Вообще, против него нет ни одного достоверного доказательства. Обвинение в контрабанде в 2022-2023 годах не соответствует действительности, поскольку с 2019 года Бабалы вообще не выезжал из Азербайджана. Нет доказательств того, что Бабалы принимал какие-то решения в Abzas Media. Единственным основанием для этого утверждения были показания на следствии обвиняемого Мохаммеда Кекалова. Однако в суде он отказался от показаний следствию. Никаких других улик против Бабалы нет. В обыске у него на квартире никаких денежных средств не было обнаружено. Также у него не были выявлены какие-либо зарубежные банковские карты и счета», - сказал адвокат Джафаров.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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