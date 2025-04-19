Обвинение запросило длительные сроки заключения для кубанских пенсионеров

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Гособвинитель запросил для Николая Набиева, Сергея Кузовенко и Марины Захаровой сроки от 11 до 12 с половиной лет лишения свободы, это вызвало возмущение их близких.

Как информировал "Кавказский узел", 17 января стало известно, что пенсионеры Николай Набиев, Сергей Кузовенко и Марина Захарова, обвиненные в создании незаконного вооруженного формирования, жалуются на проблемы со здоровьем в СИЗО. Близкие заявили, что узнают об их состоянии от адвокатов, они отметили, что свиданий с родными обвиняемым не дают. На заседании 29 января свидетель заявил, что обвиняемые занимались общественной деятельностью, а в создании НВФ обвинены необоснованно.

Набиев, Кузовенко и Захарова обвинены в создании вооруженной группировки и хранении оружия. По данным источника, дело сфабриковано и построено "только на провокациях" сотрудников ФСБ, которые покупали алкогольные напитки и в течение года снимали двух пенсионеров на видео во время застолий. Пенсионеры более двух лет находятся в СИЗО, они вину не признают, заявляя, что пытались бороться с коррупцией в органах власти. Движение "Помощь политзаключенным" регулярно отправляет денежные переводы на счета Набиева, Кузовенко и Захаровой в системе ФСИН, чтобы они могли купить в заключении продукты и необходимые предметы.

18 апреля в Успенском районном суде Краснодарского края состоялось очередное закрытое заседание по делу Николая Набиева, Сергея Кузовенко и Марины Захаровой, обвиняемых в создании незаконного вооруженного формирования. Прокурор Успенской районной прокуратуры выступил с обвинительной речью и запросил длительные сроки заключения для всех троих фигурантов дела.

Он потребовал приговорить 69-летнюю Марину Захарову к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, 67-летнего Николая Набиева - к 12 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима, а 65-летнего Сергея Кузовенко к 11 годам также в колонии строгого режима.

Эту информацию корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили адвокаты обвиняемых и родственники Набиева и Кузовенко. Они отметили, что состояние здоровья обвиняемых и их преклонный возраст вызывают опасения, смогут ли они дожить до конца запрашиваемых сроков заключения.

Моему отцу будет уже около 80 лет к моменту выхода

"Если суд удовлетворит требование прокуратуры, моему отцу будет уже около 80 лет к моменту выхода. Он инвалид, не совершал ничего из того, в чём его обвиняют. Выйдет ли он живым? Я не знаю", - заявила дочь Николая Набиева Алевтина.

Она пожаловалась, что не может навещать отца в следственном изоляторе, а его письма не передают всей картины происходящего. "Он пишет на отвлеченные темы, не хочет меня расстраивать. Но я понимаю, как ему тяжело. Мы будем бороться до конца - вплоть до Верховного суда", - добавила она.

Свое возмущение выразила и дочь Сергея Кузовенко Надежда. "Какой из моего отца участник вооруженного формирования? Ему 65 лет, у него хронические заболевания. Все обвинения надуманны. Он ни в чем не виновен", - заявила она.

Все заседания по делу проходят в закрытом режиме, следующее назначено на 23 апреля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Успенского районного суда. "В ходе него планируется выступление стороны защиты в рамках прений, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора", - сообщил он.

По данным защиты, следствие по делу длилось более года и, как утверждается, строилось в основном на материалах скрытой видеофиксации, произведённой оперативными сотрудниками во время неформального общения обвиняемых. По словам источника, близкого к делу, речь шла о записях застолий, во время которых якобы обсуждались темы, связанные с созданием вооружённой группы. В этих видеоматериалах участие Захаровой, по словам источника, минимально.

Такие сроки - это фактически пожизненное заключение для пенсионеров

Бывшая сокамерница Захаровой, активистка Марина Мелихова возмущена уголовным преследованием пенсионеров. "Я получила от Марины Захаровой письмо: она в шоке. Такие сроки - это фактически пожизненное заключение для пенсионеров. Я сама отсидела по политической статье, знаю, как легко сегодня фабрикуются дела. Захарова, Набиев и Кузовенко - такие же невиновные, как и многие, кто стал жертвой произвола. Закон даёт чёткое определение "незаконному вооружённому формированию". Это требовало бы доказательств наличия оружия, структуры, целей, а также самого формирования. Но где всё это в деле трёх пожилых людей?" - задается она вопросом.

Она выразила корреспонденту "Кавказского узла" обеспокоенность в связи с тем, что в последнее время на Кубани подвергаются уголовному преследованию подростки и пенсионеры. "В Краснодарском крае раньше не было таких дел. Теперь они появляются. Значит, нужно ждать новых обвинений, новых приговоров. Это выглядит как репетиция репрессий по новым статьям", - считает Мелихова.

Она призвала общественных деятелей не оставаться равнодушными и поддержать обвиняемых. "Писать письма, говорить об этом, записывать ролики. Люди не должны оставаться одни, когда с ними происходит несправедливость. Особенно если это люди, чьё здоровье и жизнь зависят от условий содержания", - добавила она.

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