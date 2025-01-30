Свидетель по делу пенсионеров-подпольщиков на Кубани дал показания в их защиту

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Александр Кузнецов из Армавира заявил суду, что Николай Набиев, Сергей Кузовенко и Марина Захарова занимались общественной деятельностью, а в создании незаконного вооруженного формирования обвинены необоснованно.

Как информировал "Кавказский узел", 17 января стало известно, что пенсионеры Николай Набиев, Сергей Кузовенко и Марина Захарова, обвиненные в создании незаконного вооруженного формирования, жалуются на проблемы со здоровьем в СИЗО. Близкие заявили, что узнают об их состоянии от адвокатов, они отметили, что свиданий с родными обвиняемым не дают.

Набиев, Кузовенко и Захарова обвинены в создании вооруженной группировки и хранении оружия. По данным источника, дело сфабриковано и построено "только на провокациях" сотрудников ФСБ, которые покупали алкогольные напитки и в течение года снимали двух пенсионеров на видео во время застолий. Пенсионеры более двух лет находятся в СИЗО, они вину не признают, заявляя, что пытались бороться с коррупцией в органах власти. Движение "Помощь политзаключенным" регулярно отправляет денежные переводы на счета Набиева, Кузовенко и Захаровой в системе ФСИН, чтобы они могли купить в заключении продукты и необходимые предметы.

29 января в Успенском районном суде состоялись очередные слушания по делу Набиева, Кузовенко и Захаровой. Суд заслушал свидетеля защиты – Александра Кузнецова из Армавира. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его возмущает уголовное преследование пенсионеров.

"Очень сложно оставаться спокойным, когда видишь, что происходит то, что выходит за рамки человечности и понимания. Я видел этих "подсудимых" сегодня. Их лица были серого цвета, они были уставшие и изможденные. Меня пытались прерывать, но я сказал то, что думаю – что три пенсионера – больные люди, которые не способны даже передвигаться самостоятельно, которые муху никогда не обидели, обвиняются в создании вооруженного формирования – находятся в заключении уже третий год. Оторванные от семьи, от домашнего уюта, привычной жизни", – подчеркнул Кузнецов.

Он рассказал, что много вопросов ему задавали судья и прокурор. Главным вопросом было, что он знает о вооруженном формировании, которое создали пенсионеры. "Я, естественно, ответил, что я ничего не знаю, потому что никогда от них ничего подобного не слышал. Мы все обычные люди и занимаемся общественными делами, что является нашим Конституционным правом", – пояснил Кузнецов.

По его словам, после этого прокурор поинтересовался, чем Кузнецов занимается. "Я ему ответил что мусорной свалкой с другими активистами, которую власти решили расположить на берегу реки Уруп, рядом с жилыми поселениями. Слушания по данному объекту назначены на 18 февраля в здании администрации Армавира. Прокурор не был удивлен тем, что власти решили загрязнить фактически курортное место, где находятся ценные термальные источники, его заинтересовали активисты, которые борются с этой свалкой. Я хотел напомнить этому прокурору, что его обязанность бороться с нарушениями законов РФ, а не с теми, кто защищает эти законы, но судья прервал и меня и прокурора, сказав ему, что его вопросы не относятся к существу рассматриваемого дела", – рассказал свидетель.

Другая свидетельница по делу, бывшая адвокат палаты адвокатов Краснодарского края, ранее осужденная за дискредитацию армии Марина Мелихова, сообщила, что планировала выступить на суде в защиту пенсионеров в качестве свидетеля, но накануне суда она получила повестку от дознавателя Мостовского ОВД Ирины Карташовой в которой без объяснения причин, без указания номера уголовного дела и главное без указания даты и времени, ее вызвали на допрос в январе 2025 года.

Мелихова позвонила Карташовой и спросила по какому поводу ее вызывают, на что та ей ответила, что Карташовой надо опросить Мелихову, но по какому делу ответить отказалась. Мелихова спросила, что будет, если она не придет и Карташова, по словам Мелиховой, заявила, что объявит ее в розыск.

"Я поняла, что мне попытались воспрепятствовать выступить в суде свидетелем по делу пенсионеров, которое я фактически изучила, находясь в тюрьме вместе с Мариной Захаровой. Я поняла, что это опасно и что возможно очередное нарушение моих прав. Поэтому я собралась и срочно выехала за пределы Краснодарского края", – пояснила Марина Мелихова корреспонденту "Кавказского узла".

Дознаватель Мостовского ОВД Ирина Карташова пояснила, что ей необходимо опросить Марину Мелихову относительно опубликованного в интернете видео. "Мне необходимо опросить её по поводу выставленного видео в интернете неким мужчиной, ритуал изгнание бесовщины, путем сжигания триколора", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дознаватель отказалась давать пояснения о том, какое отношение к этому видео имеет Мелихова.

Сама Марина Мелихова заявила, что отношения к данному видеоролику не имеет.

Дочь Николая Набиева, Алевтина, рассказала, что свиданий с отцом ей не дают, что он перенес два инфаркта, страдает повышенным артериальным давлением, передвигается только на костылях уже около 30 лет после аварии и поэтому ей совершенно непонятно, как ее отца могли обвинить в создании незаконного вооруженного формирования. Она отметила, что была допрошена, как и остальные родственники подсудимых, в качестве свидетеля еще в начале судебного следствия и поясняла, что никогда не видела, чтобы ее отец готовился на кого-то нападать с оружием.

"Даже представить себе такое невозможно – прекрасный отец, дедушка, семьянин", – сказала Алевтина корреспонденту "Кавказского узла".

Дочь Сергея Кузовенко, Надежда, отметила, что считает условия, созданные ее отцу в СИЗО, пыточными. "Я сама врач, работаю в больнице. Знаю все заболевания своего отца. Он живет с одним легким, перенес сложнейшую операцию. У него повышенное артериальное давление. Еще до заключения под стражу мой отец принимал на регулярной основе как гипертоник препараты от давления. Когда три года назад его заключили под стражу, и он находился под следствием, я ему покупала таблетки и ему передавали их. Но сейчас в СИЗО у меня таблетки принимают, но ему не передают. Это он пишет мне в письмах и жалуется на высокое давление", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дочь Кузовенко подчеркнула, что действия администрации СИЗО угрожают здоровью ее отца. "Это опасно и может кончиться инсультом или инфарктом если не принимать препараты. Он пишет, что ему очень плохо. Один раз он терял создание и только тогда ему пытались оказать какую-то помощь. Сделали укол и дали какую-то таблетку. Тогда давление было за 200. А сейчас ему даже отказывают в том, чтобы померять давление. Но он сам чувствует и описывает мне симптомы: шум в ушах, мушки перед глазами, головные боли", – сказала она.

Адвокату удалось добиться, чтобы у Кузовенко взяли анализы. "Анализы провели, а результаты не дают. Говорят так: "У вас все в порядке. Было бы не в порядке мы бы вам ваш анализ отдали". Это какое-то издевательство. С одним легким, зная его диагноз, так как я брала все его медицинские документы и передавала им, они посадили его в мокрый подвал в одиночную камеру, где он просидел год. По стенам там течет вода, страшный холод, окна нет, сырость, а форточка заткнута какой-то тряпкой. Адвокат год добивался его перевода из подвала, где вообще нельзя содержать людей, тем более таких больных как он. В обычную камеру и только под Новый год его перевели", – возмутилась дочь Кузовенко.

Она также отметила что ее отцу уже год не выплачивают пенсию. "Пенсию он не получает, и никто не может объяснить почему. Вернее, говорят в банке, что на его счет наложен арест, а на каком основании и почему – мы пытаемся с адвокатами разобраться. Как мне сказали адвокаты что любое лишение денежных средств или ареста счета должно сопровождаться постановлением суда, где указаны основания. Но никакого решения суда нет, как нам сказали", – отметила Надежда.

"Без медпомощи, без легкого, в нечеловеческих условиях, мой отец – инвалид 2 группы – медленно погибает в этом СИЗО-2 и может не дожить до приговора", – подчеркнула дочь Сергея Кузовенко.

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