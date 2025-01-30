RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:17, 30 января 2025

Свидетель по делу пенсионеров-подпольщиков на Кубани дал показания в их защиту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Кузнецов из Армавира заявил суду, что Николай Набиев, Сергей Кузовенко и Марина Захарова занимались общественной деятельностью, а в создании незаконного вооруженного формирования обвинены необоснованно.

Как информировал "Кавказский узел", 17 января стало известно, что пенсионеры Николай Набиев, Сергей Кузовенко и Марина Захарова, обвиненные в создании незаконного вооруженного формирования, жалуются на проблемы со здоровьем в СИЗО. Близкие заявили, что узнают об их состоянии от адвокатов, они отметили, что свиданий с родными обвиняемым не дают.

Набиев, Кузовенко и Захарова обвинены в создании вооруженной группировки и хранении оружия. По данным источника, дело сфабриковано и построено "только на провокациях" сотрудников ФСБ, которые покупали алкогольные напитки и в течение года снимали двух пенсионеров на видео во время застолий. Пенсионеры более двух лет находятся в СИЗО, они вину не признают, заявляя, что пытались бороться с коррупцией в органах власти. Движение "Помощь политзаключенным" регулярно отправляет денежные переводы на счета Набиева, Кузовенко и Захаровой в системе ФСИН, чтобы они могли купить в заключении продукты и необходимые предметы.

29 января в Успенском районном суде состоялись очередные слушания по делу Набиева, Кузовенко и Захаровой. Суд заслушал свидетеля защиты – Александра Кузнецова из Армавира. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его возмущает уголовное преследование пенсионеров.

"Очень сложно оставаться спокойным, когда видишь, что происходит то, что выходит за рамки человечности и понимания. Я видел этих "подсудимых" сегодня. Их лица были серого цвета, они были уставшие и изможденные. Меня пытались прерывать, но я сказал то, что думаю – что три пенсионера – больные люди, которые не способны даже передвигаться самостоятельно, которые муху никогда не обидели, обвиняются в создании вооруженного формирования – находятся в заключении уже третий год. Оторванные от семьи, от домашнего уюта, привычной жизни", – подчеркнул Кузнецов.

Он рассказал, что много вопросов ему задавали судья и прокурор. Главным вопросом было, что он знает о вооруженном формировании, которое создали пенсионеры. "Я, естественно, ответил, что я ничего не знаю, потому что никогда от них ничего подобного не слышал. Мы все обычные люди и занимаемся общественными делами, что является нашим Конституционным правом", – пояснил Кузнецов.

По его словам, после этого прокурор поинтересовался, чем Кузнецов занимается. "Я ему ответил что мусорной свалкой с другими активистами, которую власти решили расположить на берегу реки Уруп, рядом с жилыми поселениями. Слушания по данному объекту назначены на 18 февраля в здании администрации Армавира. Прокурор не был удивлен тем, что власти решили загрязнить фактически курортное место, где находятся ценные термальные источники, его заинтересовали активисты, которые борются с этой свалкой. Я хотел напомнить этому прокурору, что его обязанность бороться с нарушениями законов РФ, а не с теми, кто защищает эти законы, но судья прервал и меня и прокурора, сказав ему, что его вопросы не относятся к существу рассматриваемого дела", – рассказал свидетель.

Другая свидетельница по делу, бывшая адвокат палаты адвокатов Краснодарского края, ранее осужденная за дискредитацию армии Марина Мелихова, сообщила, что планировала выступить на суде в защиту пенсионеров в качестве свидетеля, но накануне суда она получила повестку от дознавателя Мостовского ОВД Ирины Карташовой в которой без объяснения причин, без указания номера уголовного дела и главное без указания даты и времени, ее вызвали на допрос в январе 2025 года.

Мелихова позвонила Карташовой и спросила по какому поводу ее вызывают, на что та ей ответила, что Карташовой надо опросить Мелихову, но по какому делу ответить отказалась. Мелихова спросила, что будет, если она не придет и Карташова, по словам Мелиховой, заявила, что объявит ее в розыск.

"Я поняла, что мне попытались воспрепятствовать выступить в суде свидетелем по делу пенсионеров, которое я фактически изучила, находясь в тюрьме вместе с Мариной Захаровой. Я поняла, что это опасно и что возможно очередное нарушение моих прав. Поэтому я собралась и срочно выехала за пределы Краснодарского края", – пояснила Марина Мелихова корреспонденту "Кавказского узла".

Дознаватель Мостовского ОВД Ирина Карташова пояснила, что ей необходимо опросить Марину Мелихову относительно опубликованного в интернете видео. "Мне необходимо опросить её по поводу выставленного видео в интернете неким мужчиной, ритуал изгнание бесовщины, путем сжигания триколора", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дознаватель отказалась давать пояснения о том, какое отношение к этому видео имеет Мелихова.

Сама Марина Мелихова заявила, что отношения к данному видеоролику не имеет.

Дочь Николая Набиева, Алевтина, рассказала, что свиданий с отцом ей не дают, что он перенес два инфаркта, страдает повышенным артериальным давлением, передвигается только на костылях уже около 30 лет после аварии и поэтому ей совершенно непонятно, как ее отца могли обвинить в создании незаконного вооруженного формирования. Она отметила, что была допрошена, как и остальные родственники подсудимых, в качестве свидетеля еще в начале судебного следствия и поясняла, что никогда не видела, чтобы ее отец готовился на кого-то нападать с оружием.

"Даже представить себе такое невозможно – прекрасный отец, дедушка, семьянин", – сказала Алевтина корреспонденту "Кавказского узла".

Дочь Сергея Кузовенко, Надежда, отметила, что считает условия, созданные ее отцу в СИЗО, пыточными. "Я сама врач, работаю в больнице. Знаю все заболевания своего отца. Он живет с одним легким, перенес сложнейшую операцию. У него повышенное артериальное давление. Еще до заключения под стражу мой отец принимал на регулярной основе как гипертоник препараты от давления. Когда три года назад его заключили под стражу, и он находился под следствием, я ему покупала таблетки и ему передавали их. Но сейчас в СИЗО у меня таблетки принимают, но ему не передают. Это он пишет мне в письмах и жалуется на высокое давление", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дочь Кузовенко подчеркнула, что действия администрации СИЗО угрожают здоровью ее отца. "Это опасно и может кончиться инсультом или инфарктом если не принимать препараты. Он пишет, что ему очень плохо. Один раз он терял создание и только тогда ему пытались оказать какую-то помощь. Сделали укол и дали какую-то таблетку. Тогда давление было за 200. А сейчас ему даже отказывают в том, чтобы померять давление. Но он сам чувствует и описывает мне симптомы: шум в ушах, мушки перед глазами, головные боли", – сказала она.

Адвокату удалось добиться, чтобы у Кузовенко взяли анализы. "Анализы провели, а результаты не дают. Говорят так: "У вас все в порядке. Было бы не в порядке мы бы вам ваш анализ отдали". Это какое-то издевательство. С одним легким, зная его диагноз, так как я брала все его медицинские документы и передавала им, они посадили его в мокрый подвал в одиночную камеру, где он просидел год. По стенам там течет вода, страшный холод, окна нет, сырость, а форточка заткнута какой-то тряпкой. Адвокат год добивался его перевода из подвала, где вообще нельзя содержать людей, тем более таких больных как он. В обычную камеру и только под Новый год его перевели", – возмутилась дочь Кузовенко.

Она также отметила что ее отцу уже год не выплачивают пенсию. "Пенсию он не получает, и никто не может объяснить почему. Вернее, говорят в банке, что на его счет наложен арест, а на каком основании и почему – мы пытаемся с адвокатами разобраться. Как мне сказали адвокаты что любое лишение денежных средств или ареста счета должно сопровождаться постановлением суда, где указаны основания. Но никакого решения суда нет, как нам сказали", – отметила Надежда.

"Без медпомощи, без легкого, в нечеловеческих условиях, мой отец – инвалид 2 группы – медленно погибает в этом СИЗО-2 и может не дожить до приговора", – подчеркнула дочь Сергея Кузовенко.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Очистка песка в хуторе Воскресенский. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 29.01.25, https://t.me/opershtab23/11309.
22:49, 29 января 2025
Власти Кубани отчитались о модернизации установки для очистки песка
Волонтер пытается поймать птицу на побережье Большого Утриша. Стоп-кадр видео Юрия Озаровского от 29.01.25, https://t.me/MoreOz/86698.
15:52, 29 января 2025
Волонтеры добиваются пропуска в заповедник "Утриш"
Птица, пострадавшая от мазута. Фото: пресс-служба администрации Анапы
10:15, 29 января 2025
Более 7,3 тысячи пострадавших от мазута птиц найдены на Кубани
Мужчина поджигает горючую жидкость. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
09:19, 29 января 2025
Житель Кубани арестован по делу о поджоге ресторанов
Пораженные растения, фото предоставлено активистами в Горячем Ключе
03:36, 29 января 2025
Активисты требуют спасти деревья в Горячем Ключе от вредителя
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Участники беспорядков в аэропорту Уйташ. Стоп-кадр видео RusNews от 29.10.23, https://t.me/rusnews/43400.
29 января 2025, 18:16
Три жителя Дагестана осуждены по делу о беспорядках в Махачкале

Выборы в Азербайджане. Сентябрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
29 января 2025, 12:01
Муниципальные выборы в Азербайджане сопровождаются нарушениями

Птица, пострадавшая от мазута. Фото: пресс-служба администрации Анапы
29 января 2025, 10:15
Более 7,3 тысячи пострадавших от мазута птиц найдены на Кубани

Общественный транспорт в Ереване. Фото: https://www.aysor.am
28 января 2025, 19:28
Власти Еревана отказались от трехкратного повышения тарифов на транспорт

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше