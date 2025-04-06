Врачи уточнили число пострадавших при взрывах мин в Азербайджане

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Общее число пострадавших при взрыве мины в селе Галайчылар достигло трех. Двое детей получили осколочные ранения, их отец находится в тяжелом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", сотрудник Агентства по разминированию (ANAMA) Гейдар Ханкишиев, 1991 года рождения, сегодня подорвался на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей на территории села Мехдили Джабраильского района. Он был доставлен в районную больницу, его состояние удовлетворительное, говорится в сообщении ведомства. В результате другого инцидента 6 апреля в селе Галайчылар Агдамского района пострадал житель села Сабухи Мамедов, 1983 года рождения. Он получил ранение ноги в результате взрыва противопехотной мины, когда вышел на неразминированную территорию.

В результате взрыва противопехотной мины в селе Галайчылар помимо Сабухи Мамедова пострадали также его дочь, 2012 года рождения, и сын 2014 года рождения, уточнило Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП) Азербайджана.

По данным ведомства, у девочки диагностированы осколочные ранения обеих нижних конечностей и грудной клетки. У мальчика - осколочные ранения обеих нижних конечностей, передней поверхности живота и левой верхней конечности. В настоящее время лечение детей продолжается, их состояние стабильное, подчеркнули в ведомстве.

Отец детей Сабухи Мамедов находится в тяжелом состоянии, ему назначена операция с диагнозом травматическая ампутация правого голеностопного сустава.

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало международное сообщество "привлечь Армению к ответственности".

"Сегодня в результате очередного взрыва мины тяжелые ранения получили четыре гражданина Азербайджана, среди которых несовершеннолетние дети", - говорится в публикации МИД на платформе X.

По данным ведомства, число погибших и раненых "из-за минного загрязнения азербайджанских территорий Арменией" после войны 2020 года достигло 392.

"Мы призываем международное сообщество признать неотложность противоминной деятельности, поддержать Азербайджана в его продолжающихся усилиях по разминированию, а также привлечь Армению к ответственности за преднамеренное и широкомасштабное минирование, которое продолжает подвергать опасности жизни невинных людей и препятствовать постконфликтному восстановлению", - подчеркивается в заявлении азербайджанского МИД.

Как писал "Кавказский узел", в зоне бывшего карабахского конфликта периодически подрываются на минах военные и местные жители. Так, 2 апреля пастух подорвался на противопехотной мине в Агдамском районе. Он был доставлен в больницу, где врачи ампутировали ему часть ноги.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики отметили, что разминирование территорий после боевых действий в Карабахе может затянуться на годы, поскольку это долгий и сложный процесс.

Президент Азербайджана в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.

5 апреля МИД Азербайджана обратился к Армении с призывом предоставить точную информацию о минных полях в бывшей зоне карабахского конфликта. Ереван отчитался, что предоставил Баку 972 карты в 2021 году и новые карты в 2024 году, более точных карт нет.

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