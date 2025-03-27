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13:42, 27 марта 2025

Темпы вывоза замазученного песка обеспокоили жителей Воскресенского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти обещали вывезти весь накопленный на временном полигоне в хуторе Воскресенский песок с мазутом  к 1 апреля, но до сих пор на нем остаются горы загрязненного песка.

Как писал "Кавказский узел", мешки с мазутом общим весом 70 тысяч тонн, собранные в первые дни после начала работ, будут вывезены с полигона в хуторе Воскресенский на утилизацию, пообещали власти, сообщив о планах полностью освободить полигон к 1 апреля.  К 1 марта с площадки временного хранения в хуторе Воскресенский был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. К 19 марта из Воскресенского было вывезено более 81 тысячи тонн загрязненного песка.

Жительница хутора Воскресенский Ольга сообщила, что власти срывают сроки вывоза песка с полигона в Воскресенском. "Осталось совсем немного дней, а тем не менее мы видим большие кучи, [Получается], в самую жару, в самое пекло все это будет лежать, и мы будем вдыхать это. Уже в апреле температура будет доходить до плюс 20. У нас многодетная семья — младенец, которому нет и года, дети до шести лет… Теперь я не знаю, куда бежать, где снимать квартиру и на какие деньги", - привел ее слова проект "Говорит НеМосква"*.

Дом Ольги расположен в 200 метрах от полигона. "Кучи как стояли, так и стоят. Может быть, одна ушла, но основная масса осталась, мы это прекрасно видим — с нашей стороны, во всяком случае… Огромные горы замазученного песка, с мешками — и движения там совсем не видно", - пожаловалась она.

Горы песка на полигоне в хуторе Воскресенский. стоп-кадр видео из Telegram-канала "Экозащита КМВ" от 24.05.25, https://t.me/KMV_RF/11506.Замазученного песка в хуторе Воскресенский меньше не становится, резюмировал 24 марта Telegram-канал "Экозащита КМВ. 

"Вывозить-то вывозят, но завозят не меньше", - говорится в публикации. К ней приложено видео, снятое местной жительницей, на котором за жилыми домами видны горы песка.

Авторы сообщения напомнили, что буквально в 500 метрах от полигона располагается детский сад.

Оперштаб Краснодарского края 24 марта опубликовал отчет о вывозе песка с мазутом с  полигона в хуторе  Воскресенский на утилизацию. Замазученный песок на утилизацию и обеззараживание принимает предприятие «Биопотенциал», говорится в сообщении. На видео, приложенном к сообщению, видны горы песка на полигоне.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".Жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

Местные жители 17 января провели сход. Они указали, что власти планируют изменить назначение земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Также они сообщали о сильном запахе от полигона, где хранится мазут. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

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