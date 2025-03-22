Более 144 тонн песка и мазута вывезено из Воскресенского за сутки

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С площадки временного хранения вывезено за сутки более 144 тонн песка с мазутом, собранного на пляжах Анапы.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта с площадки временного хранения в хуторе Воскресенский был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. К 19 марта из Воскресенского было вывезено более 81 тысячи тонн загрязненного песка.

В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

21 марта более 144 тонн загрязненного мазутом песка было вывезено на утилизацию с площадки временного накопления в анапском хуторе Воскресенский, сообщает сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Загрязненный нефтепродуктами грунт с площадки временного накопления вывозят ежедневно. В настоящий момент его принимает предприятие «Биопотенциал». Всего с начала ликвидации ЧС на предприятия отправили более 81 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами песка", - говорится в публикации.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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