Слюсарь анонсировал помощь пострадавшим от атак дронов

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И. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь пообещал помощь пострадавшим в результате атак беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону. Пострадали два человека, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Позже атакам дронов также подвергся Сальск, там в нескольких домах повреждено остекление.

По данным Минобороны, шесть дронов сбиты над территорией Ростовской области.

Минувшей ночью атаки дронов произошли в Ростове-на-Дону, Сальске, а также Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил в своем телеграм-канале и. о. губернатора Юрий Слюсарь.

"По уточненным данным, в Ростове в многоэтажке по улице Горсоветской, 49/1 повреждения получили фасад и 6 квартир - выбиты стекла и рамы на нескольких этажах. Погибших, к счастью, нет. Двое раненых госпитализированы, на месте медицинская помощь была оказана еще нескольким жильцам. Эвакуации людей не проводилось", - написал он.

В Сальске "из-за падения беспилотника" разбиты стекла в магазине, художественном музее и многоквартирном доме по адресу улица Ленина, 10.

"Люди, по данным оперативных служб, не пострадали. Сегодня муниципальные комиссии проведут оценку полученного ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь", - написал чиновник.

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