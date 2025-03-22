Беспилотник сбит над Сальском

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В Сальске обломки беспилотника самолетного типа упали на дорогу, в ближайших строениях повреждено остекление.

Как писал "Кавказский узел", ночью с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, пострадали два человека. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Сегодня ночью силы ПВО отразили атаку бесплотников на Сальск, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, обломки беспилотника самолетного типа упали на проезжую часть на улице Ворошилова в районе дома №6. В ближайших строениях повреждено остекление. При этом пострадавших и других разрушение на земле нет, нет и следов возгорания.

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