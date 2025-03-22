Власти сообщили о состоянии пострадавших во время атаки дрона на ростовскую многоэтажку

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Двое пострадавших во время атаки дрона на многоэтажку в Ростове-на-Дону госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

Как писал "Кавказский узел", ночью с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, пострадали два человека.

Двое пострадавших от атаки беспилотника на многоэтажку были доставлены в городскую больницу скорой помощи с резаными ранами. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести, написал сегодня в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, медицинская помощь также понадобилась еще одной жительницы дом из-за стресса, ей оказана помощь на месте.

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