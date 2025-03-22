Дрон врезался в многоэтажку в Ростове-на-Дону

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Беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, по данным местных властей, пострадали два человека.

Как писал "Кавказский узел", утром 21 марта военные сбили в Миллеровском районе четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил 21 марта около 23.40 в своем телеграм-канале, что из-за атаки беспилотника в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49/1.

Спустя 15 минут он уточнил, что взрыв произошел на уровне 17-го этажа, по предварительным данным, погибших нет, но пострадали два человека.

Также Слюсарь сообщил, что продолжается отражение атаки беспилотников, они уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах.

По данным телеграм-канала Mash, у одной пострадавшей порезано лицо осколками выбитых окон, у второго - пострадали ноги.

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