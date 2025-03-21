Четыре дрона сбиты в Ростовской области

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Военные в Миллеровском районе сбили четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные в Волгоградской области сбили 34 беспилотника.

Над территорией Ростовской области минувшей ночью сбито четыре беспилотника, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Атака была "успешно отражена" в Миллеровском районе, сообщил и.о. губернатора Юрий Слюсарь . "По оперативным данным никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано", - написал он в своем телеграм-канале.

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