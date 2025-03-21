Волгоградская область подверглась атаке беспилотников

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Система ПВО нейтрализовала БПЛА в в Калачевском районе, сбито 34 беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта Минобороны России сообщило о сбитых над Волгоградской областью беспилотниках.По данным региональных властей, было сбито четыре БПЛА.

Об отражении массированной атаки беспилотников в Калачевском районе сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

"Была осуществлена попытка массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Калачевский район Волгоградской области. Дежурные средства ПВО Минобороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА", - приводятся слова Бочарова в телеграм-канале администрации региона.

По данным Минобороны РФ, над территорией Волгоградской области сбили 34 БПЛА.

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