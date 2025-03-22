13 беспилотников перехвачены за ночь в регионах ЮФО

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Силами противовоздушной обороны сегодня ночью сбиты БПЛА в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, а также над Азовским и Черным морями.

Как писал "Кавказский узел", ночью с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, пострадали два человека. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Позже БПЛА также был сбит в Сальске.

По данным Минобороны России, всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО было перехвачено 47 беспилотных летательных аппаратов.

Из них шесть БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, четыре – в Волгоградской и три - в Астраханской области. Кроме того, семь беспилотников обезврежено над акваторией Черного моря и один - над Азовским морем, говорится в телеграм-канале ведомства в 7.09 мск.

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