Мобилизованный из Волгоградской области убит в военной операции

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Юрий Калитин, мобилизованный из Жирновского района, убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1142 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1141 бойца из Волгоградской области.

В военной операции погиб Юрий Калитин, 1991 года рождения, сообщила 10 марта в своем телеграм-канале администрация Жирновского района.

"Юрий Александрович был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. Служил пулемётчиком 3 стрелкового отделения 3 стрелкового взвода 2 стрелковой роты в звании ефрейтора", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1142 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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