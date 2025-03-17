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21:20, 17 марта 2025

Экологи сочли штраф Озаровскому наказанием за активность

Юрий Озаровский. Скриншот фото из его Telegram-канала от 12.03.25, https://t.me/MoreOz/90466.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Штраф за ненормативную лексику блогеру из Анапы Юрию Озаровскому последовал за его критикой в адрес чиновников по поводу неэффективного решения проблем с разливом мазута и вывоза чистого песка с анапских пляжей, указали экологи.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции составили на блогера Юрия Озаровского протокол о нецензурной брани в ролике об уборке мазута на пляжах Анапы, суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. По словам Озаровского, силовики сообщили ему, что он снимает "неправильные ролики".

Публикация видео об уборке мазута на пляжах Анапы, за которое блогер Юрий Озаровский был оштрафован на 30 тысяч рублей, помогла остановить вывоз песка.

"Вывоз песка в принципе был остановлен. Сопутствующие факторы, в том числе это видео, способствовали тому, чтобы привлечь к этому внимание и песок перестали вывозить и начали именно очистку просеиванием на пляже. Хотя следовало не вывозить чистый песок, а сначала очистить на пляже. Сейчас вот по пляжу сегодня прогуливался, увидел, как студенты МЧС просто лопатами так же собирали песок без просеивания. Там есть какие-то вкрапления мазута, но крайне малое количество для того, чтобы его вот так лопатами собирать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он заверил, что штраф никак не повлияет на его активность.

"Это никак не повлияет на мою активность. Обжаловать штраф не вижу смысла. Да, матерился, но постараюсь больше не материться. Самое интересное, что опера, которые работают по экстремизму, нашли видео за 13 января, когда у меня на канале по 60-70 постов в день выходят, посмотрели столько материала, чтобы найти, за что меня оштрафовать. Жалко, что они не отработали в другом направлении", - отметил он.

Эколог Евгений Витишко подтверждает, что проблема вывоза песка с пляжей Анапы довольна серьезная.

"Проблема, действительно, осталась. Во многих местах, там, где, не было песка с анапских пляжей, он появился. Например, в месте, которые нам дали под мойку птиц, там вдруг появился песок. Визуально видно, что этот песок с береговой зоны Анапы. В частный сектор тоже поступает этот песок. С учетом того, что еще до объявления чрезвычайной ситуации был дефицит песка на пляжах Анапы, вывоз песка является проблемой довольно серьезной", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, нецензурная лексика стала всего лишь формальным поводом, чтобы оштрафовать Озаровского.

"Блогера формально оштрафовали за мат. Он достаточно остро освещал многие проблемы. Многие люди, которые были на месте, видели, что песок просто исчезает. Причем песок, который не был загрязнен. Внутреннее напряжение ощущается, есть какое-то желание поддавливать активистов. Правоохранительные органы воспользовались тем, что есть нецензурная лексика в его ролике и накидали ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Но он искренне борется за экологию", - подчеркнул Витишко.

Эколог Андрей Фокин также считает, что брань – просто повод для давления на блогера.

"Да, безусловно, это штраф за брань, но это просто повод. Озаровский использует ненормативную лексику в своих роликах. Это самый доступный и простой повод, чтобы придраться к блогерам и активистам. Озаровский душой болеет за экологию региона, борется за решение проблем. Они хотят дать понять, что не надо никуда лезть, а надо сидеть тише травы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Самого Фокина также привлекали к административному взысканию за использование мата.

"Силовики применили ко мне такую тактику. Они вошли в доверие, общались со мной как близкие люди и уже в ходе разговора по душам записывали брань с моей стороны и потом использовали это против меня. Но на самом деле я против использования мата в разговорной речи, но иногда получается. Но был такой случай, когда мне угрожали и выражались в мой адрес, используя мат, была запись разговора, но силовики отказались использовать это как основание для наказания. А вот против блогера, на которого надо оказать давление, они с радостью считают мат основанием для наказания", - сообщил он. 

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

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