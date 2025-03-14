Блогер Озаровский оштрафован за ролик о вывозе песка с пляжей Анапы

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Сотрудники полиции составили на блогера Юрия Озаровского протокол о нецензурной брани в ролике об уборке мазута на пляжах Анапы, суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. По словам Озаровского, силовики сообщили ему, что он снимает "неправильные ролики".

Как писал "Кавказский узел", волонтерам удалось остановить вывоз с пляжа в Джемете чистого песка, упакованного в мешки, видео об этом опубликовал в своем Telegram-канале блогер Юрий Озаровский. Такие действия властей показывают неэффективность расходования средств, выделенных на ликвидацию экокатастрофы, указали пользователи Telegram.

О штрафе за ролик о вывозе песка с пляжа, который остановили активисты, сообщил блогер Юрий Озаровский. Штраф назначен "согласно части 3 статьи 20.1 КоАП РФ, распространение в информационно – телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность", -написал он в своем Telegram-канале.

В своем YouTube-канале он сообщил, что его "вызвали на разговор" по поводу песка. "Поговорили о том, что я снимаю неправильные видео". Ему сообщили, что надо писать обращения в инстанции, и уже на основе их обращаться в более высокие инстанции если проблема не решена. На это Озаровский возразил, что ответ на обращение занимает 30 дней, "за это время весь песок вывезут".

По его словам после этого ему сообщили, что в ролике про вывоз песка использована ненормативная лексика и на него составлен административный протокол. В тот же день анапский горсуд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. "За борьбу за песочек — я так понимаю, все только начинается, — у меня минус тридцатка. <...> Пока материться больше не собираюсь, денег столько нету. Хочу выразить огромную благодарность, в суде мне дали минимальный штраф по этой статье. Было очень интересно пообщаться с ребятами [полицейскими] из Краснодара, спасибо вам за вашу работу, хотелось бы эту работу на пляже видеть", - сказал он на видео.

Озаровский также объявил сбор средств на оплату штрафа, сегодня он сообщил, что оплатил штраф.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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