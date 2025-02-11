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21:15, 11 февраля 2025

Вывоз чистого песка с пляжа Джемете возмутил волонтеров

Мешки с песком на пляже Джемете. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Юрия Озаровского от 11.02.25, https://t.me/MoreOz/88061.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтерам удалось остановить вывоз с пляжа в Джемете чистого песка, упакованного в мешки. Такие действия властей показывают неэффективность расходования средств, выделенных на ликвидацию экокатастрофы, указали пользователи Telegram.

Оперштаб Краснодарского края отчитался сегодня о продолжении сбора и просеивания песка на пляжах. В частности, опубликованы отчеты об участии в очистке пляжей команд муниципалитетов Краснодарского края и волонтерской группы "Единой России". Так, отчитываясь о работе по очистке берега  на участке между Витязево и станицей Благовещенской оперштаб сообщил, что команды муниципалитетов Новороссийска, Крымского и Староминского районов собирают песок, просеивают его и раскладывают собранный мазут в мешки, которые вывозят на площадку временного хранения в хутор Воскресенский.

На пляже поселка Джемете волонтеры обнаружили чистый песок, упакованный в мешки, для вывоза на очистку, опубликовав видео, на котором волонтеры открывают мешки и песок в них без следов мазута, сообщил 10 февраля Telegram-канал AnapaKiteTeam. 

Блогер Юрий Озаровский в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором волонтеры высыпают из мешков песок без следов загрязнения. Волонтеры вызвали полицию, на пляже также был замминистра природных ресурсов Краснодарского края, который сказал, что дал распоряжение не вывозить мешки с песком с этого пляжа.

Многое на пляжах делается для "красивой картинки, заявил Озаровский "Радио России". "То, что делается для картинки, чистая показуха. <....> Несколько КАМАЗов чистого песка в мешках вывезли вчера на полигон, а с этого полигона он уже не возвращается и идет на захоронение. Получается, что с этого полигона потрачены деньги на перевозку, утилизацию, за просеивание заплатят. И те деньги, которые можно было бы потратить на какие-то просеивающие машины, купить и запустить их на пляж, они уходят на перевозку чистого песка с пляжа. Это самая печальная картина, которую я встречал. Я думал, что мы уже такого не увидим. Раньше КАМАЗами пытались вывозить, но получалось остановить. И уже на протяжении, наверное, полумесяца такого не случалось. Вчера под приезд министра люди начали бить тревогу, потому что собирают просто чистый песок. Все вроде как работает и движется к светлому будущему, чистым пляжам, а при этом, когда приезжает министр, чистый песок в мешки нагребают для картинки", - приводятся его слова в Telegram-канале радиостанции.

В своем telegram-канале блогер сообщил сегодня, что с пляжа в Джемете "не вывезли, но и не высыпали".

Подписчики его Telegram-канала считают, что выделенные на ликвидацию экокатастрофы деньги расходуются не эффективно. "Где техника? Где агрегаты, устройства? Где специалисты? Почему блогеры ходят и спецов тыкают как котят?" - возмутился qwert.

"Поэтому и не нужны больше волонтёры, потому что  много информации от них, слишком много правды", - отметила Оксана.

"Неужели не ясно - деньги отмывают, показухой занимаются", - написала Ольга.

"Кто-то же им даёт распоряжения, не сами они приехали за сотни км и начали песок чистый в мешки собирать" - считает Лилия.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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