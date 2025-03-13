Для очистки берега на Кубани не хватает волонтеров

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Количество работавших на уборке мазута с пляжей и спасении птиц резко сократилось. На пляжах и в центрах спасения птиц трудятся в основном анапчане, рассказали в штабах волонтеров.

Как писал "Кавказский узел", случаи выбросов мазута в районе Анапы участились в связи с повышением температуры, заявило МЧС.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Председатель ТОС №1 «Маяк» Анапы Елена Лейтан трудится на пляжах с самого начала экокатастрофы. Она стала организатором волонтерского движения в своем ТОСе, затем аналогичные были созданы в других ТОСах Анапы. «⁠Рук нет вообще, от слова совсем. На пальцах можно пересчитать тех, кто выходит работать. Наша команда ТОС1 "МАЯК" работает каждый день, в любую погоду, вокруг себя никого не видели, нас 6-8 чел. в день, с 10:00 до 17:00 ежедневно трудимся. Людей у нас не хватает везде, что на пляжах, что на работах с птицами. В волонтерских чатах люди пишут посты о необходимости помощи, но никаких бонусов для людей, как не было, так и нет... люди не могут не ходить на работу. После работы не все доходят до пляжа от усталости и удаленности от места жительства и работы. Такси нет, питания нет. А самое главное - мотивации нет. Она у людей пропала по многим причинам: массовая гибель отмытых и спасенных птиц, а также нескончаемый мазут, который постоянно выбрасывает на берег после каждого шторма или потепления", - рассказала она "Кавказскому узлу" 12 марта.

По ее наблюдениям, в основном новые волонтеры - это не приезжие взрослые люди с разных регионов России, которые были во время зимних праздников. Новые волонтеры сейчас - это студенты, они живут в Благовещенской, и там же работают.

Сами волонтеры пытаются придумать устройства, которые позволяют облегчить работу. В команде «Маяк» создали вибропросеивающий прицеп. «Народные умельцы переделывают автоприцепы в вибропросеивающий "Прицеп ТОС-1"...Техника должна сеять, а не люди с ситами, для больших территорий необходима именно техника. С марта вышли очистку арендаторы пляжей, их персонал занимается. Но опять нужна техника"», - рассказала Елена Лейтан.

Не хватает людей для спасения птиц, рассказала "Кавказскому узлу" одна из координаторов волонтерского штаба Гоар Аванесова. «Много слышу нареканий по поводу не хватки людей по отмыву птиц. Замазученных птиц продолжают отлавливать и лечить, отправлять на реабилитацию. Но выживаемость птиц очень низкая. Поток волонтеров снизился в разы. Кто-то приезжает на одноразовую акцию по очистке пляжа, кто-то на неделю. а некоторых пляжах присутствуют сотрудники МЧС и закреплённые за ними муниципальные команды. Насколько знаю, они обеспечивают уборку ключевой части пляжа. На Бугазской косе больше самоорганизованных волонтеров. ⁠Штабы по спасению птиц продолжают функционировать в круглосуточном режиме», - рассказала она.

Волонтер, которая представилась Олесей, рассказала "Кавказскому узлу", что приехала из Ростовской области и занимается спасением птиц. «Людей не хватает везде, в том числе в реабилитационных центрах. Тех кто мониторит ситуацию и отлавливает птиц, хватает, а вот тех, кто занимается спасением пляжей и отмывкой, реабилитацией птиц - не хватает. .. У многих начинает болеть голова даже в респираторах, многие просто отказываются, так как не выдерживают нагрузки. И только небольшие, но стойкие группы продолжают трудиться на сложных участках и объединять вокруг себя других. Расчетов относительно того, сколько вообще нужно волонтеров, не проводил никто. Во всяком случая я такого не слышала с момента как я работаю здесь - с 15 декабря», - говорит Олеся.

Волонтер из Москвы Татьяна Сердюкова рассказала, что поработала и на пляжах, и на отмыве птиц, несмотря на слабое здоровье и сейчас болеет. «У меня слабое здоровье, но трудилась постоянно. Сейчас есть последствия. Чувствую себя неважно. У мазута очень стойкий запах. Но когда становится лучше, то мою птиц. Была в Анапе в центрах по отмыву птиц. На этой неделе в Сочи. Здесь тоже постоянно приносят замазученных птиц, вылавливают их на пляжах Имеретинки и в Лазаревском районе. Птицы очень сильно пострадали в Сочи, не менее мазута на них, чем в Анапе", - рассказала она.

Многие территории просто не убирают потому, что на уборку всего побережья нужно большое количество людей и мощная техника, но так как ничего нет, то так называемые «дикие» природные пляжи так и остаются не убранными, констатирует эколог Валерий Бриних.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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