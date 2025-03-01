Власти отчитались о вывозе части песка с мазутом из хутора Воскресенский

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Наиболее загрязненный песок с мазутом, который привозили с анапских пляжей в декабре и начале января, вывезен с площадки временного хранения в хуторе Воскресенский.

Как писал "Кавказский узел", к 12 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 184 тысяч тонн загрязненного мазутом песка в том числе на временную площадку – свыше 143 тысяч тонн. Вибрационной установкой "Грохот" было очищено больше 23,5 тысячи тонн песка.

Первую гору песка с максимальным содержанием мазута вывезли с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском Анапы

"С самого начала работы площадки здесь отдельно складировали грунт, в котором было наибольшее содержание нефтепродуктов. В основном – это мешки, куда собирали мазут с берега после самых крупных выбросов в декабре 2024 и начале января 2025 года", сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Именно этот конус начали вывозить утилизацию в первую очередь. 27 февраля вывоз кучи завершили, говорится в сообщении.

Напомним, жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

Местные жители 17 января провели сход. Они указали, что власти планируют изменить назначение земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Также они сообщали о сильном запахе от полигона, где хранится мазут. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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